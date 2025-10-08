　
政治

美國防部準助理部長喊台軍費需達GDP 10％　顧立雄：逐步實踐5％

▲顧立雄8日出席立法院財委會聯席會。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄8日出席立法院財委會聯席會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統川普曾稱台灣國防開支最多應達國內生產毛額（GDP）10%，美國印太事務助理部長被提名人約翰盧（John Noh）昨表示，他「強烈支持」這項主張。對此，國防部長顧立雄今（8日）表示，國防支出一向依照敵情威脅、防衛作戰能力建構為目標，總統賴清德已經承諾會提高軍備核心國防支出應該會超過GDP 3%，會逐步增加，來實踐最後總統承諾的GDP 5%。

立法院財政委員會8日召開聯席會審查攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，顧立雄出席並備詢。

川普去年在總統大選期間接受《華盛頓郵報》專欄作家狄森（Hugh Hewitt）專訪時談及台海情勢；川普聲稱，北京不敢在他任內對台灣動武，「但最終他們會這麼做」，並進一步指出，台灣應該在國防上投入更多資源，最高應達GDP的10％。約翰盧他7日在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上明確表示，他「強烈支持」這項主張。

顧立雄會前受訪表示，國防支出一向依照敵情威脅、防衛作戰能力建構為目標，主要重點是不對稱能力建構、防衛韌性、後備能力提升、對灰色地帶襲擾應處4大面向，而總統已經承諾會提高軍備核心國防支出應該會超過GDP 3%，會逐步增加，來實踐最後總統承諾的GDP 5%。

顧立雄說，國防預算要靠量財政預度及相關能力來建構，所以會持續強化自我防衛能力，這是國防部一貫立場，這樣決心會展現世人面前；有關相關國防事務改革是正在進行式，不斷透過去中心化指管、任務式指揮實戰化訓練、後備制度改革及相關動員制度，都在進行檢討，不斷透過兵推、實兵驗證來強化整體做為「能戰敢戰」目標邁進。

由於美國前國安副顧問博明警告中國就算不發動全面戰爭，也能在4年內用經濟手段在台灣引爆嚴重危機，媒體追問顧立雄是否參考此觀點？顧立雄說，面對中國敵情威脅，不只是軍事，還有包括相關非軍事層面，這些非軍事層面議題要倚賴全政府、全社會來加以應對，並創造更具有韌性的方式來應對中國軍事跟非軍事威脅，而國防部就是在戰備整備部分做努力。

