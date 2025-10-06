　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

▲「鋼鐵傘兵」秦良丰目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員，國防部副部長鍾樹明上將3日前往探慰。（圖／軍聞社提供）

▲「鋼鐵傘兵」秦良丰目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員，國防部副部長鍾樹明上將3日前往探慰。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍航特部傘兵秦良丰在2018年漢光演習執行跳傘預演時，因主、副傘都沒開而從近400高空墜地；秦從鬼門關前走一遭，原本幾乎全癱臥床，所幸在家人與醫療團隊協助下，也憑個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力，被形容是「鋼鐵傘兵」。去年秦良丰退伍，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員，對於日前國防部副部長鍾樹明上將來訪，感到備受鼓勵。

《軍聞社》報導，鍾樹明3日前往南部地區，在慰問國軍高雄總醫院屏東分院醫護同仁後，轉往國軍高雄總醫院，探慰該院的行政專員秦良丰，關心其近期復健狀況，肯定他這段日子以來，以堅定的意志力撐過治療與復健的劇痛，並且向他祝賀秋節愉快。

秦良丰隔日也透過臉書表示，「非常謝謝國防部鍾樹明副部長的慰問關心！突然來訪真的讓我很驚喜和備受鼓勵，也很謝謝陸軍司令呂坤修司令對我的持續關心，託二營營長送達的慰問禮盒我確實的收到了」。

秦良丰的意外發生在2018年5月17日漢光演習預演，當時他在台中清泉崗執行空降跳傘操演，卻因為主、副傘都沒開，不幸從1300英呎(約396公尺)的高空直接墜落地面，被送到醫院時心肺停止，經過童綜合醫院40天的搶救與急性期的治療，加上秦自己堅強的生命力與求生意志，終於存活下來，被轉送三總接受後續的療程與復健。

秦良丰原被判定全身癱瘓，在家人與醫療團隊協助下，也憑個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力，被形容是「鋼鐵傘兵」，此外這段歷程更被視為「醫療史上的奇蹟」。秦良丰原是航特部上兵，後因為通過各項考核，晉升下士，並已於2024年8月退伍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光
賈永婕101國慶活動遭酸：花蓮都這樣了還辦！　4字堅定回應
于朦朧離世扯出1女星！消失6年「曾PO手染血照」：和喬任梁一
陸軍特戰隊衝災區深處　徒步找罹難者「想帶祢回家」！逼哭12萬
高市早苗勝選效應！日圓失守150　日股飆漲創新高
阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚：公關危機範本
國5車潮紫爆！時速17公里　國道下午11路段易塞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不是拍電影！民進黨青年政策影片　情書、台八、驚悚劇情樣樣來

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部嗆：黨格安在

瑞典國會近年最大規模跨黨派議員訪台　將見蕭美琴、參加國慶活動

2026選舉開跑？　陳世軒曝：忙著幫黃國昌找新北市長競選辦公室

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

不是拍電影！民進黨青年政策影片　情書、台八、驚悚劇情樣樣來

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部嗆：黨格安在

瑞典國會近年最大規模跨黨派議員訪台　將見蕭美琴、參加國慶活動

2026選舉開跑？　陳世軒曝：忙著幫黃國昌找新北市長競選辦公室

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

俄軍外援再加一！　美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

李子森錄影筋疲力盡難集中！　突缺氧「靠氧氣瓶支撐」險開天窗

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

美法官火速出手！　阻川普政府派任何國民兵赴波特蘭

鏟子超人被質疑「民進黨砸錢請來」日領2千元！她嘆：壞人都不相信

昔高雄2大房價凹陷區脫鉤　1區守3字頭去化快

高級灰是2025秋冬趨勢　《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇、Jennie早已示範

超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

網傳任天堂「遊說政府」限制生成式AI　官方駁斥：從未接觸

【3500萬小意思？】北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

政治熱門新聞

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

柯文哲關1年全身病！陳佩琪談北所「可怕住民」把人嚇退3步

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡適應：我是黃國昌狗仔隊第一波受害者

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部開砲

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

凌濤控劉世芳對花蓮災情訕笑　中央災變中心不忍了

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

更多熱門

相關新聞

川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

川普履行對波特蘭承諾　五角大廈部署200名加州國民兵

美國國防部表示，將從洛杉磯地區調遣約200名加州國民警衛隊人員，前往俄勒岡州波特蘭（Portland），協助聯邦機構執行法務保護與維護聯邦財產的任務。

國軍加速光復災後復原　工兵部隊日夜輪班清運大型廢棄物、淤土

國軍加速光復災後復原　工兵部隊日夜輪班清運大型廢棄物、淤土

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

馬文君嗆119億潛艦預算全砍　顧立雄：原型艦通過海測才會動支

馬文君嗆119億潛艦預算全砍　顧立雄：原型艦通過海測才會動支

關鍵字：

秦良丰鋼鐵傘兵國防部國軍鍾樹明

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！揭婚後住台北原因

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面