「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

▲「鋼鐵傘兵」秦良丰目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員，國防部副部長鍾樹明上將3日前往探慰。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍航特部傘兵秦良丰在2018年漢光演習執行跳傘預演時，因主、副傘都沒開而從近400高空墜地；秦從鬼門關前走一遭，原本幾乎全癱臥床，所幸在家人與醫療團隊協助下，也憑個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力，被形容是「鋼鐵傘兵」。去年秦良丰退伍，目前在國軍高雄總醫院擔任行政專員，對於日前國防部副部長鍾樹明上將來訪，感到備受鼓勵。

《軍聞社》報導，鍾樹明3日前往南部地區，在慰問國軍高雄總醫院屏東分院醫護同仁後，轉往國軍高雄總醫院，探慰該院的行政專員秦良丰，關心其近期復健狀況，肯定他這段日子以來，以堅定的意志力撐過治療與復健的劇痛，並且向他祝賀秋節愉快。

秦良丰隔日也透過臉書表示，「非常謝謝國防部鍾樹明副部長的慰問關心！突然來訪真的讓我很驚喜和備受鼓勵，也很謝謝陸軍司令呂坤修司令對我的持續關心，託二營營長送達的慰問禮盒我確實的收到了」。

秦良丰的意外發生在2018年5月17日漢光演習預演，當時他在台中清泉崗執行空降跳傘操演，卻因為主、副傘都沒開，不幸從1300英呎(約396公尺)的高空直接墜落地面，被送到醫院時心肺停止，經過童綜合醫院40天的搶救與急性期的治療，加上秦自己堅強的生命力與求生意志，終於存活下來，被轉送三總接受後續的療程與復健。

秦良丰原被判定全身癱瘓，在家人與醫療團隊協助下，也憑個人強大意志力及積極復健，恢復慢速行走能力，被形容是「鋼鐵傘兵」，此外這段歷程更被視為「醫療史上的奇蹟」。秦良丰原是航特部上兵，後因為通過各項考核，晉升下士，並已於2024年8月退伍。