政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳志中：若世界失去台灣及晶片產業　全球將陷入嚴峻困境

▲▼交部政務次長吳志中接受德國《法蘭克福廣訊報》專訪，強調台灣憑藉民主制度、半導體科技優勢及國際合作，面對區域挑戰。（圖／外交部提供）

▲交部政務次長吳志中接受德國《法蘭克福廣訊報》專訪，強調台灣憑藉民主制度、半導體科技優勢及國際合作，面對區域挑戰。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中日前接受德國主流媒體《法蘭克福廣訊報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ）資深記者Jochen Stahnke專訪，報導以〈我們從未如此強大〉（Wir waren noch nie so stark）為題刊出。吳志中在訪談中指出，「台灣從未如此強大，但也從未面臨如此多的挑戰」，台灣憑藉堅實的民主制度、創新科技與深化的國際合作，正以更自信務實的姿態與民主夥伴共同行動，因應區域挑戰。

吳志中表示，台灣經濟規模已達8,000億美元，為美國第七大貿易夥伴，展現我國堅實實力與國際吸引力。他強調，「台灣從未如此強大，但也從未面臨如此多的挑戰。」並指出，美國作為民主國家，其對台政策有其延續性，台美關係是建立在共享的民主價值與深厚的社會連結。

吳志中進一步說明，自2010年以來，台灣對中國經貿依存度持續下降；2024年台灣對中投資僅占整體對外投資的7%，而美國已成為近半數台灣海外投資的主要目的地，顯示雙邊經貿與科技合作穩健深化。

吳志中指出，俄烏戰爭揭示獨裁國家試圖以武力改變國際秩序的現實。台灣作為成熟民主國家及全球半導體重鎮，其安全攸關全球穩定。此外，吳志中也警示，若世界失去台灣及其晶片產業，全球將陷入嚴峻困境；反之，若中國掌握台灣的產業與技術能力，勢將成為全球最具威脅的超級強權。近期習近平、金正恩、普丁與伊朗總統同台的畫面，凸顯威權勢力正聯手以軍事手段改變現狀，國際社會必須共同警覺。

▲▼交部政務次長吳志中接受德國《法蘭克福廣訊報》專訪，強調台灣憑藉民主制度、半導體科技優勢及國際合作，面對區域挑戰。（圖／外交部提供）

吳志中強調，台灣奉行「非今日政策」（Not Today Policy），並以三大支柱維護嚇阻力：一、逐年提升國防預算，預計2030年前達GDP 5%；二、強化美歐友盟在印太地區的軍事存在；三、爭取國際社會支持台灣參與國際組織。

吳志中並以「護國神山」形容台灣半導體產業，指出台積電在美、日、德設廠並非削弱台灣，而是擴大「護國神山」的防護網，使盟國成為共同守護的夥伴。台灣將持續在國內保有最尖端技術，同時深化可信賴的國際合作，確保全球供應鏈穩定與永續。

吳志中並強調，台德合作成果已超越經貿層面，「因為有台積電，德勒斯登誕生了歐洲半導體製造公司（ESMC），這不僅是技術合作，更是歐洲對台關係的重要突破。」

外交部指出，《法蘭克福廣訊報》創刊於1949年，為德語世界最具影響力的全國性報紙之一，以嚴謹報導與理性論述著稱，長期引領德國政經輿論走向，對歐洲政策圈具深遠影響。

