拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

▲外交部政務次長陳明祺（右三）代表我國政府歡迎巴拉圭眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez，左二）率團訪台。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部今（8日）表示，拉丁美洲及加勒比海地區友邦巴拉圭共和國眾議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）、聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）伉儷以及貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿應我國政府邀請，先後於7日至13日率團訪台參加國慶慶典活動，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，友邦慶賀團在台期間，將分別晉見總統賴清德、接受外交部長林佳龍款宴，以及以主賓身分出席114年國慶大會等相關慶祝活動，外交部也將安排各項參訪節目，有助訪賓實地瞭解我國政經發展現況，持續深化雙邊多元交流合作。

外交部指出，拉丁美洲及加勒比海地區為我國邦交重鎮，我國與各友邦共享民主、自由、法治及人權等普世價值，並攜手推動多項造福彼此人民的合作計畫，成果豐碩、廣受好評，未來也將持續強化民主夥伴關係，互利榮邦。