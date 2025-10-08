駁台美「五五分」　龔明鑫：台積電最大量晶片在台生產

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

美國商務部長盧特尼克日前拋出台美晶片產能「五五分」說法。經濟部長龔明鑫今（8日）強調，不會出現「五五分」的情況，台積電最先進的製程還是會落腳台灣，從過去經驗與未來預期來看，台灣的廠仍是最賺錢的。

龔明鑫8日出席立法院財政委員會聯席會議，會前龔明鑫受訪表示，經濟的發展，都是秉持賴清德總統政見上的宣示，立足台灣、布局全球、行銷全世界，事實上台灣，不管是台商回台也好、投資台灣創造方案，累積的投資金額已經超過2兆、接近3兆。現在要再增加更多的投資，包括台積電、半導體在台灣的投資規劃，也非常多，是該布局全球的時候。

龔明鑫指出，這個時間點當然包括半導體、包括台積電等企業，本來就有全球投資的規劃，不管是投資美國、德國或日本，政府的態度是，如果那個地方有訂單、可以賺錢，對國家安全沒有疑慮、對產業又有幫助，那政府會提供行政上協助等。

他說，比如說在日本投資，可能牽涉到當地政府在生活便利、交通上協助，對方的中央政府可能提供一些優惠或稅額上的協助，這些部分，政府都可以協助幫忙。

媒體詢問，之前稱「不會接受55分」，但現在卻傳出總統讓美國拿到80%？他說，不會有所謂「五五分」這樣的情況，看現在的布局，以台積電為例，預估可能赴美投資1650億興建6座先進製造廠，但台積電在台灣的布局，已經透露的廠區已經超過10幾座，可能還會更多。從比例上來說，不會有「五五分」的情況。

媒體追問，「只會談得比五五分更好，對台灣更有利？」龔明鑫說，對，因為重點是在這裡，美國當然有自己對發展半導體發展的期待，但台積電在美國投資，主導權仍是台積電，台積電的母公司還是在台灣，立足台灣，台積電最先進的製程還是會落腳台灣。以量來看，最大的量還是會在台灣生產製造，從過去經驗與未來預期來看，台灣的廠仍是最賺錢的。

