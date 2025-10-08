　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁台美「五五分」　龔明鑫：台積電最大量晶片在台生產

▲▼財委會聯席會審查攸關普發1萬元的追加預算案，內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫農業部長陳駿季、財政部長莊翠雲、國防部長顧立雄列席接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

美國商務部長盧特尼克日前拋出台美晶片產能「五五分」說法。經濟部長龔明鑫今（8日）強調，不會出現「五五分」的情況，台積電最先進的製程還是會落腳台灣，從過去經驗與未來預期來看，台灣的廠仍是最賺錢的。

龔明鑫8日出席立法院財政委員會聯席會議，會前龔明鑫受訪表示，經濟的發展，都是秉持賴清德總統政見上的宣示，立足台灣、布局全球、行銷全世界，事實上台灣，不管是台商回台也好、投資台灣創造方案，累積的投資金額已經超過2兆、接近3兆。現在要再增加更多的投資，包括台積電、半導體在台灣的投資規劃，也非常多，是該布局全球的時候。

龔明鑫指出，這個時間點當然包括半導體、包括台積電等企業，本來就有全球投資的規劃，不管是投資美國、德國或日本，政府的態度是，如果那個地方有訂單、可以賺錢，對國家安全沒有疑慮、對產業又有幫助，那政府會提供行政上協助等。

他說，比如說在日本投資，可能牽涉到當地政府在生活便利、交通上協助，對方的中央政府可能提供一些優惠或稅額上的協助，這些部分，政府都可以協助幫忙。

媒體詢問，之前稱「不會接受55分」，但現在卻傳出總統讓美國拿到80%？他說，不會有所謂「五五分」這樣的情況，看現在的布局，以台積電為例，預估可能赴美投資1650億興建6座先進製造廠，但台積電在台灣的布局，已經透露的廠區已經超過10幾座，可能還會更多。從比例上來說，不會有「五五分」的情況。

媒體追問，「只會談得比五五分更好，對台灣更有利？」龔明鑫說，對，因為重點是在這裡，美國當然有自己對發展半導體發展的期待，但台積電在美國投資，主導權仍是台積電，台積電的母公司還是在台灣，立足台灣，台積電最先進的製程還是會落腳台灣。以量來看，最大的量還是會在台灣生產製造，從過去經驗與未來預期來看，台灣的廠仍是最賺錢的。
 

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣在川普「20%+N」關稅陰影下　談判焦點已轉向保晶片而非降關稅

2025年美國川普政府重新啟動「對等關稅」政策後，台灣被列入首波20%加碼清單，象徵台美經貿關係進入最嚴峻的壓力測試期。與此同時，日本與南韓雖也受到波及，但由於早在前幾輪談判中分別達成了「15%封頂」與「15%+N +投資補償」的特殊安排，實際衝擊明顯小於台灣。這使台灣的出口競爭力進一步陷入被動。

00986B 10／20日開募　入手價1萬元

美國會：中國鑽漏洞「狂掃1.2兆晶片設備」

台積電仙人又來指路啦！　盤後鉅額飆1540元新高

台積電飆1440元天價！台股刷新高　股怪教授喊「可用之兵還很多」

