政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台德民間論壇揭幕　何志偉、吳志中、藍綠白跨黨派立委都到場

▲▼總統府副秘書長何志偉、外交部次長吳志中出席台德民間論壇（German Taiwanese Dialogue Platform, GTDP）酒會。（圖／主辦單位提供）

▲總統府副秘書長何志偉、外交部次長吳志中出席台德民間論壇（German Taiwanese Dialogue Platform, GTDP）酒會。（圖／主辦單位提供，下同）

記者陶本和／台北報導

為推動台灣與德國公民社會的交流，近日第二屆台德民間論壇（German Taiwanese Dialogue Platform, GTDP）揭幕。本次論壇酒會，總統府副秘書長何志偉、外交部政務次長吳志中都到場致詞，肯定台德民間對話的重要；而藍綠白跨黨派立委劉書彬、林倩綺與范雲也共同與會。

本屆論壇由台灣大學物理系特聘教授林敏聰與德國前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）共同擔任論壇主席，承襲2024年首屆於德國柏林舉辦的成果，展現雙方持續推動對話的決心。在本次論壇酒會中，聚集各界重要人士，外交部政務次長吳志中博士及總統府副秘書長何志偉都到場致詞，並肯定台德民間對話的重要。

德方除代表團成員外，也包括德國在台協會新任處長狄嘉信先生（Mr. Karsten Tietz）。而德國代表團中，除共同主席前歐洲議會議員包瑞翰外，亦包括綠黨籍德國聯邦國會議員、台灣友好小組主席Till Steffen，以及德國工業聯合會（BDI）執行董事Wolfgang Niedermark等政界與產業界代表。台灣代表團則涵蓋來自立法院三個主要政黨的劉書彬（民眾黨）、林倩綺（國民黨）、范雲（民進黨）等三位立法委員。

本屆論壇有來自德國與台灣的共23位成員涵蓋學術、政治、媒體、科技及產業領域。雙方期待透過跨界對話與多元宏觀的角度，深化對彼此社會與政策的理解，並就共同關心的全球議題展開具體討論。

對此，主辦方表示，當前全球民主正面臨假訊息、經濟不確定性、社會極化與國際局勢動盪等挑戰，持續對話已非奢求，而是必須。第二屆論壇選在台灣舉行，意義深遠，展現台灣作為亞洲民主典範的自信與責任。

▲▼總統府副秘書長何志偉、外交部次長吳志中出席台德民間論壇（German Taiwanese Dialogue Platform, GTDP）酒會。（圖／主辦單位提供）

該論壇期盼透過與德國的經驗交流，更希望能夠進一步共同探索如何對於強化社會韌性、促進經濟永續及推動民主包容社會等關鍵議題找到可行的路徑。

除了台德民間論壇外，主辦方也將於10月10日在台北艾麗酒店舉辦「第一屆台北德國會議」公開論壇，呼應已在柏林舉辦三屆的「柏林台灣研討會」，延續雙邊交流精神。

此次公開會議將邀請台德雙方的學者、媒體人與政策專家，針對「戰後德國與歐洲」、「移民挑戰與社會包容」、「台德經濟合作」等議題進行深入討論，並由包瑞翰（Reinhard Bütikofer）以題為「地緣政治變局與全球新視野的崛起」發表專題演講。

主辦單位表示，第二屆台德民間論壇與第一屆台北德國會議的舉行，雙方將進一步強化民間交流平台，為雙邊及多邊議題提供開放且具專業性的對話空間，展現台灣積極參與國際社會、分享民主與科技發展經驗的行動力。未來，台灣與德國將持續在學術、產業、科技與政策領域深化合作，攜手面對全球挑戰，推動共同價值與長遠夥伴關係。

▲▼總統府副秘書長何志偉、外交部次長吳志中出席台德民間論壇（German Taiwanese Dialogue Platform, GTDP）酒會。（圖／主辦單位提供）

