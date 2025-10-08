　
北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地

▲▼台北市副市長李四川回應內政部回函「北士科地上權轉移案」。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達預定在台北市北投士林科技園區T17、T18設置台灣總部，但目前北市府、輝達與新光人壽對於土地處理方式，陷入僵局；台北市副市長李四川今（8日）受訪時表示，輝達與新壽的MOU結束是好的開始，北市府已提出北士科T12基地給輝達帶回研究，北市府願協助也有把握整合周邊私有地。

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，北市府提出2方案，由新壽依合約蓋完後再移轉，或與市府合意解約再專案設定地上權予輝達2方案。不過前者未獲輝達同意，新壽則尚未針對後者提出條件。

李四川今日表示，許多人認為，輝達與新壽的合作備忘錄（MOU）9月底結束後，代表輝達進駐北士科卡關，但他認為這才是好的開始，因為輝達可以重新評估北士科T17、18基地以外的土地。他說，市府在昨天與輝達的例行會議上，就提出尚未招商的北士科T12基地等其他選項；雙方交換意見後，輝達表達願意帶回研究。

李四川說，北市府最早就有提出北士科T12基地給輝達參考，不過對方當時因為有MOU綁住而不考慮，現在如果T17、18基地沒辦法繼續談下去，輝達就會來研究T12基地。

至於北士科T12基地與其他周邊私有地的整合問題，李四川則說，輝達認為由其自行整合會較困難，因此市府已答應會協助整合，目前看起來只有一塊地繼承人較多，但仍是樂觀的，「我們有把握」。李四川表示，只要輝達研究出答案，隨時可以與市府再開會研擬。

輝達

