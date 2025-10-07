　
公益

災後不孤單！陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

災後不孤單!陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東（圖／東森購物提供）

▲東森購物總經理趙世亨(右)、立委陳瑩(中)、華陀扶元堂董事長朱溥霖(左)合影，三方攜手捐贈吳寶春月餅及華陀扶元堂黑蜆滴雞精，共同關懷災民健康，為災區送上中秋祝福。（圖／東森購物提供，以下同）

生活中心／綜合報導

颱風樺加沙重創東部地區，花蓮與台東多處災情嚴重，山區交通中斷、通訊受阻，災民生活受到嚴重影響。為在中秋節前夕傳遞溫暖與祝福，原住民立委陳瑩媒合東森購物與華陀扶元堂共同送暖，分別為台東海端鄉災區送上320份吳寶春月餅，並為花蓮光復鄉災區捐贈600盒黑蜆滴雞精，以實際行動關懷災後居民與第一線救災人員。

此次颱風造成台20線南橫公路多處坍方中斷，海端鄉利稻與霧鹿兩村一度成為孤島。道路搶通後，陳瑩立即前往台東海端霧鹿、下馬與利稻三個部落，親手將東森購物捐出的吳寶春月餅送到族人手中。陳瑩表示，中秋節象徵團圓與希望，這份來自企業界的心意，期盼能為受災部落的族人帶來力量與溫暖。

華陀扶元堂則關懷花蓮光復鄉災區居民及投入救災的「超人」志工，特別捐贈黑蜆滴雞精600盒，幫助災後民眾與第一線救援人員補充體力。陳瑩指出，光復地區災情嚴重，許多志工長時間協助清理、搬運與復原，體力消耗極大，這份雞精捐贈不僅是營養補給，更代表感謝與鼓勵，期盼大家能維持元氣、持續重建。

陳瑩表示，感謝東森購物與華陀扶元堂在災後第一時間投入協助與關懷，以具體行動支持地方復原工作，展現企業的社會責任。她強調：「災後重建的路很漫長，唯有政府、企業與社會各界攜手合作，才能讓災區鄉親早日恢復正常生活。」

災後不孤單!陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物響應風災援助行動，捐出320份月餅，由陳瑩立委（右）發送給台東海端鄉災民，送上中秋祝福。

災後不孤單!陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東（圖／東森購物提供）

華陀董事長朱溥霖指出，災後民眾體力消耗大，營養補給相當重要，期盼透過這份溫暖的贈禮，幫助災區居民恢復元氣，維持健康以重建家園。

東森購物表示，此次送暖行動延續東森集團總裁王令麟「別人做生意，東森做公益」的理念。集團長期關注全台弱勢族群，並成立東森慈善基金會推動多項公益計畫，其中「愛的早餐」計畫已邁入第19年，持續為偏鄉學童提供營養早餐，將東森會員的愛心送至全台各角落。東森購物代表指出，我們深信企業不只是做生意，更是傳遞溫暖的橋樑。透過公益連結，讓品牌與社會形成正向循環，也讓每一次消費都能成為改變的力量。

災後不孤單!陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東（圖／東森購物提供）

▲董氏基金會收到東森購物捐贈的月餅後，成員們開心合影，感謝社會各界對公益團體的支持與鼓勵。

此外，東森購物同步捐贈190盒中秋月餅給多個公益團體，包括台北市婦女新知協會、董氏基金會及罕見疾病基金會，希望讓中秋節的祝福不只停留在災區，也能傳遞給長期投入社會關懷的公益夥伴，讓愛心持續延展。

這場跨界合作的「中秋送暖行動」，不僅是物資援助，更是愛與責任的實踐。立委陳瑩、東森購物與華陀扶元堂攜手，以實際行動為災後偏鄉注入希望，讓這個中秋節多了一份特別的意義——用團圓的心意，照亮重建的路。

更多新聞
更多新聞

災後不孤單！陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

災後不孤單！陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

台東警分局7日13時49分接獲報案，指稱在台東市新站路與新站二街路口發生一起交通事故。警方接獲通報後立即派遣員警前往現場，進行交通疏導並協助消防人員救護傷者。

台東藍海生活節3.5萬人共賞湖光音樂盛宴

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

