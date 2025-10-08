AI時代來臨！　台南市勞工局舉辦論壇聚焦勞動法挑戰與職場新未來

▲台南市勞工局於關子嶺舉辦「AI時代發展對勞動法之影響」論壇，吸引產官學界代表熱烈參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

AI技術快速演進，對勞動市場與法制保障帶來新挑戰，台南市勞工局8日在關子嶺富野溫泉會館舉辦「AI時代發展對勞動法之影響」論壇，邀集產官學界近百名代表，共同探討人工智慧對勞動制度與職場管理的衝擊與因應策略，期望在科技發展與勞動權益間取得平衡，打造智慧共好的勞動環境。

勞工局長王鑫基指出，AI帶動產業轉型與新市場發展，但也可能造成人力被取代、遠端監控侵害隱私等問題。近年勞工局積極結合AI議題推動職訓與勞資關係研討，今日更透過論壇深化討論，希望各界提前因應法規挑戰，讓AI技術發展效益最大化，同時守護勞工權益。

論壇首場專題演講由中正大學勞工關係學系教授馬財專主講。他引用國際研究指出，2030年前全球約3.75億勞工將面臨轉職壓力。馬教授強調，AI導入下勞動基準法面臨新挑戰，包括工時彈性、資遣適用、演算法管理導致的勞動強度增加等，呼籲政府修法並強化勞工技能培訓，以確保AI發展兼顧人本價值與法制安全。

在議題研討部分，榮剛材料科技人資處長李美蝦分享移工培訓與中階晉升制度，展現企業重視多元文化與人性化管理；台糖公司副處長莊慶文則以「AI在人資管理運用實務」為題，提醒企業應妥善使用AI、注意個資與營業祕密保護，並建議納入AI教育訓練，協助員工轉型升級。

論壇現場氣氛熱烈，與會者踴躍交流。市府表示，將持續推動AI與勞動法制並行，促進勞資和諧，落實黃偉哲市長「勞資共榮的希望家園」願景。