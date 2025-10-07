　
地方 地方焦點

台南AI教育走在全國前端！　黃偉哲：不讓任何一所學校脫隊

▲台南市長黃偉哲表示，AI數位教育是教育平權的重要推手，盼全市學校共同進步。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，AI數位教育是教育平權的重要推手，盼全市學校共同進步。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局7日於市政會議進行「數位教育推動」專案報告，市長黃偉哲肯定教育團隊多年來的努力，強調台南在教育數位化與AI應用的發展已走在全國前端，並展現具體成果。他說，教育的目標是讓每位孩子都能適性學習與成長，「在AI學習的道路上，台南不會讓任何一所學校脫隊或落伍。」

▲台南市長黃偉哲表示，AI數位教育是教育平權的重要推手，盼全市學校共同進步。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，儘管台南預算不如其他五都，但市府仍盡力爭取資源挹注教育。以疫情期間為例，台南率先推行直播教學，點閱次數超過900萬，甚至吸引外縣市學生使用。台南也是全台最早運用生成式AI輔助教學的城市之一，協助不同程度學生跟上進度、培養主動學習習慣。

教育局表示，從2018年起持續推動智慧教室建置，至113學年度累計設定5420班智慧觸控電視與琺瑯水擦黑板，投入經費約5.5億元；另在教育部「生生用平板」政策下，迄今布建超過3萬1000台平板與7600顆無線AP，建構全市無線校園網路。全市平板使用率高達95%，為AI教育奠定堅實基礎。

▲台南市長黃偉哲表示，AI數位教育是教育平權的重要推手，盼全市學校共同進步。（記者林東良翻攝，下同）

為提升教師的數位能力，教育局推動教師數位增能計畫，目前培訓達成率達96%，並透過國教輔導團種子教師制度，累積近200人次培訓後返校推廣，覆蓋國中64校、國小218校，全面推動差異化教學。在課中教學上，全市推動國英數標準化普測，從國小三年級至國中二年級全面實施，協助教師掌握學生學習起點，並研發30部差異化教學影片上傳「因材網」推廣應用。

台南更率全國之先推出生成式AI輔助平台「智慧魔鏡」，結合提問引導、學習歷程與即時診斷功能，今年度全面上線，累積188校使用、近4萬次操作，涵蓋240個課程單元，並榮獲「2024天下城市治理卓越獎—社會進步獎」肯定。

此外，台南自104年起深耕程式教育，培育教師深入偏鄉推廣運算思維，截至114學年度，全市均開設程式課程，共200校、790隊學生參賽，偏鄉隊伍即佔11%。市府將於11月底承辦全國首屆「總統盃AI素養爭霸戰」，預計吸引近200隊、400名學生角逐。

▲台南市長黃偉哲表示，AI數位教育是教育平權的重要推手，盼全市學校共同進步。（記者林東良翻攝，下同）

展望未來，教育局規劃115至118年將再投入22億元延續「生生有平板」政策，並建置市內AI算力伺服器，確保即使外部網路中斷，仍能於教育體系內運作AI教學服務，落實「有教無類、因材施教」願景，持續打造全國最智慧的學習城市。

