台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

▲官田水雉生態教育園區榮獲COP15「星級濕地中心獎」，成為全球僅39個獲獎濕地中心之一。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田水雉生態教育園區再傳捷報！園區於2025年7月27日，在《濕地公約》第十五屆締約方大會（COP15）上，榮獲國際濕地聯盟（ WLI）頒發的「星級濕地中心獎」為全球僅39個獲獎中心之一，此獎項是全球唯一針對濕地教育及遊客中心設立的品質標章，代表台南在生態教育與社群永續上的深耕成果。

根據WLI資料，全球共有約380個會員中心，僅39處通過嚴格評選。官田水雉園區此次榮獲「People（社群參與）」類別獎項，評審特別肯定園區多年來推動公私協力、在地共學的實踐精神。園區結合農民、志工、社區與學校力量，長期進行濕地保育與環境教育推廣，展現出台灣在生態共生與社會動員上的創新模式。

官田水雉園區以菱角田濕地為基地，兼顧「生產、生活、生態」三大面向，成功實踐「里山精神」。園區團隊不僅守護具國際保育地位的水雉（Hydrophasianus chirurgus），也將農業文化與濕地保育融合，建立出兼具經濟生產與生物多樣性的生態系統，成為台灣少見的共榮典範。

園區代表受訪時表示，在COP15獲獎，不僅是對園區長年努力的肯定，更是國際社會對「里山共生」理唸的認可。這份榮耀屬於所有參與官田濕地守護行動的在地居民與合作夥伴，也象徵著一種「從地方出發、走向世界」的力量。園區將持續深化社區合作，讓濕地教育成為永續發展的根基。

農業局指出，官田的經驗不僅讓台南成為全台濕地教育的標竿，更讓世界看到台灣在永續行動上的實踐力。未來將持續推動「生態＋產業＋教育」的共榮模式，讓「守護水雉、守護家園」成為永續的信念。