地方 地方焦點

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

▲官田水雉生態教育園區榮獲COP15「星級濕地中心獎」，成為全球僅39個獲獎濕地中心之一。（記者林東良翻攝，下同）

▲官田水雉生態教育園區榮獲COP15「星級濕地中心獎」，成為全球僅39個獲獎濕地中心之一。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田水雉生態教育園區再傳捷報！園區於2025年7月27日，在《濕地公約》第十五屆締約方大會（COP15）上，榮獲國際濕地聯盟（ WLI）頒發的「星級濕地中心獎」為全球僅39個獲獎中心之一，此獎項是全球唯一針對濕地教育及遊客中心設立的品質標章，代表台南在生態教育與社群永續上的深耕成果。

根據WLI資料，全球共有約380個會員中心，僅39處通過嚴格評選。官田水雉園區此次榮獲「People（社群參與）」類別獎項，評審特別肯定園區多年來推動公私協力、在地共學的實踐精神。園區結合農民、志工、社區與學校力量，長期進行濕地保育與環境教育推廣，展現出台灣在生態共生與社會動員上的創新模式。

官田水雉園區以菱角田濕地為基地，兼顧「生產、生活、生態」三大面向，成功實踐「里山精神」。園區團隊不僅守護具國際保育地位的水雉（Hydrophasianus chirurgus），也將農業文化與濕地保育融合，建立出兼具經濟生產與生物多樣性的生態系統，成為台灣少見的共榮典範。

▲官田水雉生態教育園區榮獲COP15「星級濕地中心獎」，成為全球僅39個獲獎濕地中心之一。（記者林東良翻攝，下同）

園區代表受訪時表示，在COP15獲獎，不僅是對園區長年努力的肯定，更是國際社會對「里山共生」理唸的認可。這份榮耀屬於所有參與官田濕地守護行動的在地居民與合作夥伴，也象徵著一種「從地方出發、走向世界」的力量。園區將持續深化社區合作，讓濕地教育成為永續發展的根基。

農業局指出，官田的經驗不僅讓台南成為全台濕地教育的標竿，更讓世界看到台灣在永續行動上的實踐力。未來將持續推動「生態＋產業＋教育」的共榮模式，讓「守護水雉、守護家園」成為永續的信念。

10/06 全台詐欺最新數據

222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮光復鄉重大災情牽動全台，台南市特種搜救隊10日將再度整裝出發，肩負「不放棄任何一線希望」的信念，接力投入災區最前線，7日晚上在特搜隊感恩餐會上，黃偉哲市長特舉行授旗儀式，期勉隊員在安全前提下，再度發揮最大救災效能。

台南AI教育走在全國前端！黃偉哲：不讓任何一所學校脫隊

以為他挑釁　台南45歲醉大叔毆19歲男

關鍵字：

台南官田水雉園區COP15星級濕地中心獎里山

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

