「琅聚滿州・鷹你而來」　屏東最壯觀賞鷹季節10/18登場

▲2025琅嶠鷹季18日登場。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

落山風起，群鷹飛揚，每年9~10月赤腹鷹及灰面鵟鷹大量過境恆春半島，為讓大眾朋友們體驗群鷹過境的壯闊視野，並了解其生態保育的重要性，墾管處攜手屏東縣滿州鄉公所、滿州國中，共同舉辦 2025琅嶠鷹季活動，主場活動將安排於10/18及19日(週六及週日)，於滿州鄉滿州國中舉辦多樣的活動。

即日起至10月19日的每週六、日及國定假日上午8:30~11:00於社頂凌霄亭舉辦「鷹揚天際」賞鷹解說活動；19日下午15:00~17:00於滿州山頂橋安排「鷹揚十月」賞鷹解說活動；10月11日（六）於高雄師範大學和平校區舉辦「2025台韓猛禽研究交流」講座、10月18日（六）於恆春民謠館舉辦猛禽科普講座，邀請鳥類專家「數鷹人」蔡乙榮老師演講，分享猛禽族群變化與生態行為等精彩主題。

今年度活動將以「琅聚滿州・鷹你而來」為主題，市集活動集結來自半島社區的特色選物、在地小農的農特產品，以及野鳥協會的知識展區，將地方文化、環境議題與生態保育精神，串連成豐富多元的交流場域；讓民眾品嚐滿州在地物產、選購地方特有小物，更能認識猛禽遷徙與自然環境的緊密關係。其中，現場更是設計互動闖關活動，從趣味問答到環保行動，穿梭於不同攤位，更進一步理解鷹群的遷徙生態與減塑生活的重要性，還能獲得專屬紀念品！

寫生活動則是邀請大家於活動現場畫下屬於自己的「琅嶠鷹季」回憶，而行動電影院首次搭配望遠鏡即時影像，讓參與者近距離感受鷹群飛翔的壯麗姿態，帶你輕鬆賞鷹。透過市集、闖關、寫生與行動電影院的多元體驗，以五感走進自然，親身感受猛禽遷徙的壯闊與珍貴。

10/18活動現場安排舞台演出，為滿州增添更多驚喜，讓參與者在賞鷹之餘，亦能沉浸於音樂與舞蹈的共鳴之中。由「你太白了去曬黑」與「三十而立」，展現部落、樂團自由與感性的音樂能量，而「大溪地悅舞集」則以舞蹈熱力，呈現如大地律動般的舞姿，讓觀眾感受生命的律動，滿州民謠協進會結合滿州國小創意民謠，唱出屬於在地的音樂故事，為活動增添豐富度與趣味性。

墾丁國家公園邀請民眾走進滿州「與鷹相遇」，攜手結伴參與這場結合自然生態、地方文化與社區活力的秋日盛典。「2025琅嶠鷹季」活動即將登場，可密切注意該處官網www.ktnp.gov.tw及臉書的相關最新活動訊。