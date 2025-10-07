技藝傳承工作坊進駐台灣工藝園區　55歲+銀髮求職族都可報名

▲技藝傳承工作坊月底將於台灣工藝文化園區登場。（圖／資料照片，國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於10月31日辦理「技藝傳承工作坊講座」，與臺灣工藝文化園區合作、由專業導覽人員及工坊老師帶領學員參觀及體驗竹藝與植物染實作DIY，自即日起開放報名。

縣府社會及勞動局表示，截至114年8月底，該縣55歲以上銀髮人口計18萬2142人，占全縣人口數的38.8%；為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，縣府「南投縣銀髮人才服務據點」致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座。

▲技藝傳承工作坊活動開放報名，歡迎銀髮族報名參加。（圖／南投縣政府提供）

本次活動為協助銀髮求職者開啟學習新技能之興趣，提高參加職訓課程習得專業技術之意願，有益於求職者踏入職場或創業，訂於10月31日（星期五）中午1時在臺灣工藝文化園區(南投縣草屯鎮中正路573號)辦理，只要年滿55歲以上或已退休人士，且有就業意願者都可參加，報名專線:049-2245580，或透過線上報名(https://forms.gle/a69eCQ8ovphsbTeT7)掃描QRcode，名額有限、額滿為止，相關資訊請上FB粉絲團「南投縣銀髮人才服務據點」查詢。

社會及勞動局指出，未來還有舉辦「人生不退休-銀在就業力」活動，歡迎該縣55歲以上或已退休民眾親臨銀髮人才服務據點（南投縣南投市復興路98-3號，台灣銀行南投分行對面）或來電洽詢049-2245580。