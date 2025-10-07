　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

技藝傳承工作坊進駐台灣工藝園區　55歲+銀髮求職族都可報名

▲▲技藝傳承工作坊月底將於台灣工藝文化園區登場。（圖／資料照片，國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲技藝傳承工作坊月底將於台灣工藝文化園區登場。（圖／資料照片，國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於10月31日辦理「技藝傳承工作坊講座」，與臺灣工藝文化園區合作、由專業導覽人員及工坊老師帶領學員參觀及體驗竹藝與植物染實作DIY，自即日起開放報名。

縣府社會及勞動局表示，截至114年8月底，該縣55歲以上銀髮人口計18萬2142人，占全縣人口數的38.8%；為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，縣府「南投縣銀髮人才服務據點」致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座。

▲技藝傳承工作坊活動開放報名，歡迎銀髮族報名參加。（圖／南投縣政府提供）

▲技藝傳承工作坊活動開放報名，歡迎銀髮族報名參加。（圖／南投縣政府提供）

本次活動為協助銀髮求職者開啟學習新技能之興趣，提高參加職訓課程習得專業技術之意願，有益於求職者踏入職場或創業，訂於10月31日（星期五）中午1時在臺灣工藝文化園區(南投縣草屯鎮中正路573號)辦理，只要年滿55歲以上或已退休人士，且有就業意願者都可參加，報名專線:049-2245580，或透過線上報名(https://forms.gle/a69eCQ8ovphsbTeT7)掃描QRcode，名額有限、額滿為止，相關資訊請上FB粉絲團「南投縣銀髮人才服務據點」查詢。

社會及勞動局指出，未來還有舉辦「人生不退休-銀在就業力」活動，歡迎該縣55歲以上或已退休民眾親臨銀髮人才服務據點（南投縣南投市復興路98-3號，台灣銀行南投分行對面）或來電洽詢049-2245580。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國「戲裡也在中秋離世」巧合惹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

技藝傳承工作坊進駐台灣工藝園區　55歲+銀髮求職族都可報名

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

害死5命！基隆「女人心」卡拉OK縱火案　死囚林旺仁請求再審

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

技藝傳承工作坊進駐台灣工藝園區　55歲+銀髮求職族都可報名

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

總統府光雕秀多次出現《零日攻擊》畫面　粉專傻眼：憑什麼

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

5秒熔毀超音速反艦導彈　燎原-1激光武器率先上071登陸艦

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

前美貿易委員會主席批微軟　曾警告收購暴雪後漲價裁員成真

【太誇張！】無票男怒推站務員　他直接掉進鐵軌險被輾！

地方熱門新聞

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告法院判她限期遷出

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

中原大學志工隊　中秋前進光復清災

國慶連假北分局　轄管省道疏運措施報你知

技藝傳承工作坊10／31台灣工藝園區登場

台南官田水雉園區奪COP15「星級濕地中心獎」

元智大學以AI科技　開創華語教學新模式

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

點點投數位生活點數平台啟動

台南特搜隊再赴花蓮災區前線堅守希望不放棄

長榮中學國中部三生多益破9百分！語言力、科學力雙料國際競爭力

台南南化中坑民宅傍晚竄火！12車25警消搶救無人受困

更多熱門

相關新聞

若政府停擺過久　美財長貝森特：衝擊GDP

若政府停擺過久　美財長貝森特：衝擊GDP

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於當地時間2日接受CNBC節目專訪時表示，華府因持續爭執導致政府關門，可能衝擊美國國內生產毛額（GDP）與整體經濟成長。他直言，「這不是討論問題的方式，政府關門只會拉低GDP打擊經濟成長，甚至影響美國勞工。」

林業署南投分署招考森林護管員　10／30結束報名

林業署南投分署招考森林護管員　10／30結束報名

挹注長照支持網！東森王令麟捐助婦女新知

挹注長照支持網！東森王令麟捐助婦女新知

美國經濟曙光或警訊？　就業下修與通膨壓力交織

美國經濟曙光或警訊？　就業下修與通膨壓力交織

集保結算所「大專生金融就業公益專班」　點亮希望逆轉人生

集保結算所「大專生金融就業公益專班」　點亮希望逆轉人生

關鍵字：

技藝傳承工作坊報名銀髮族就業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

顏正國肺腺癌病逝　醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！

不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面