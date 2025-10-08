災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

▲季連成表示，目標10/15前全面完成災區側溝清理。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院，下同）

記者劉人豪／花蓮報導

中央災害應變中心前進協調所今（8）日召開第28次工作會報後記者會，由總協調官行政院季連成政務委員說明光復鄉災後復原最新進度。今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及協助民宅送水與住宅屋內清洗勤務，計動員203人、52部車輛、7臺無人機、4艘船艇、6搜救犬持續救援，統計死亡人數18人、失聯人數6人、救出人數717人、受傷157人。（註：人數統計截至8日上午11時）。

季總協調官表示，中央氣象署今日上午7時52分發布有感地震報告，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0地震，光復鄉最大震度為3級，並未達到撤離計畫要求地震震度「5弱」須立即啟動疏散避難措施的標準；惟花蓮縣政府當時誤發災防告警細胞廣播訊息（CBS），通知光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施，縣府後續也於上午8時38分重新發布更正訊息。

在地震發生後，中央立即啟動無人機前往馬太鞍溪堰塞湖觀測，季總協調官現場透過無人機空拍圖說明，目前湖面及溢流口均正常無異狀，溢流水量無明顯增大，堰塞湖兩側山壁亦無崩塌現象。對於花蓮縣政府誤發告警訊息一事，季總協調官已請縣府檢討相關作業流程，必須依照中央政府規定CBS發布之標準辦理，同時後續也須持續修正相關撤離計畫，以求周延。

針對花蓮救災進度，季總協調官表示，中央前進協調所自9月24日成立迄今已15天，一開始進入災區時滿地淤土泥濘，現在所有住家及道路淤泥均大致清除完畢，目前僅剩側溝淤泥，以及居民裝修拆除廢棄物待處理，光復鄉7個村的市容景貌已近恢復完成。而目前救災工作重點則在佛祖街以北及東北區域，一直到保安寺部分，並由國軍全部接管，所有機具及工作人員均在此區域支援，希望儘快恢復佛祖街原貌。

此外，季總協調官指出，今天另一項工作重點仍是所有側溝的清理，整個災區側溝長度約30公里，目前已清理10公里側溝淤泥，預計今日會再推進2至3公里，期盼在10月15日前完成所有側溝清除作業。季總協調官呼籲居民遵守「垃圾不落地」原則，將廢棄物交由清潔車處理，同時環境部也已調派機動工作小組巡迴所有街道，隨時清除垃圾。

季總協調官提到，目前所有災區的電力及用水均正常且供應無虞，中央也成立一個專案的水電巡迴小組，挨家挨戶詢問每一家戶水電問題，一旦發現問題，馬上會請具備水電維修專長的志工協助居民進行檢查。

有關學校復課情形，季總協調官說明，光復地區2國中、5國小均已恢復實體上課，而光復商工仍有非教學區的地下室正在清淤，因此目前採線上上課方式，預計10月13日恢復實體上課；此外，大進國小目前仍有121位收容民眾，他也責成衛生福利部及原住民族委員會共同合作，協調是否將121位收容居民轉入附近旅宿地點。

針對民眾反映為何在193縣道偵測車速一事，季總協調官表示，193縣道有許多原民部落及原民長者，他們在原民部落會議強力建議政府採取交通管制，尤其當地已發生過車禍，因此希望志工進入災區時放慢車速。季總協調官再次呼籲所有志工車輛進入災區，一律按照規定速限行駛，沒有例外，一切以交通安全為最重要考量，倘超速造成交通事故，將造成無法彌補的遺憾。

季總協調官表示，中央前進協調所目前仍維持上午8時30分召開工作會報，掌控當日工作進度，下午4時30分召開工作檢討會議，並規劃隔日工作人力調派；同時，他於晚間6時會參加花蓮縣政府災防工作會議，瞭解縣府工作進度及中央支援需求，並於晚間7時參加國軍前進指揮所會議。而透過上述會議，將能充分掌握整體救災機制及運作，並保持中央各部會間、中央與地方間溝通管道暢通，讓大家救災步調一致。季總協調官強調，我們的目標只有一個，就是盡快恢復居民正常生活。

包括副總協調官行政院李孟諺顧問、原住民族委員會杜張梅莊Adralriw Abaliusu副主委、國防部陸軍花東防衛指揮部賴政豐少將副指揮官、環境部環境管理署劉瑞祥副署長、農業部林業及自然保育署汪昭華處長、花蓮縣政府行政暨研考處陳建村處長等人均出席今日記者會。