　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

▲季總協調官：目標10/15前全面完成災區側溝清理 。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

▲季連成表示，目標10/15前全面完成災區側溝清理。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院，下同）

記者劉人豪／花蓮報導

中央災害應變中心前進協調所今（8）日召開第28次工作會報後記者會，由總協調官行政院季連成政務委員說明光復鄉災後復原最新進度。今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及協助民宅送水與住宅屋內清洗勤務，計動員203人、52部車輛、7臺無人機、4艘船艇、6搜救犬持續救援，統計死亡人數18人、失聯人數6人、救出人數717人、受傷157人。（註：人數統計截至8日上午11時）。

季總協調官表示，中央氣象署今日上午7時52分發布有感地震報告，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0地震，光復鄉最大震度為3級，並未達到撤離計畫要求地震震度「5弱」須立即啟動疏散避難措施的標準；惟花蓮縣政府當時誤發災防告警細胞廣播訊息（CBS），通知光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施，縣府後續也於上午8時38分重新發布更正訊息。

在地震發生後，中央立即啟動無人機前往馬太鞍溪堰塞湖觀測，季總協調官現場透過無人機空拍圖說明，目前湖面及溢流口均正常無異狀，溢流水量無明顯增大，堰塞湖兩側山壁亦無崩塌現象。對於花蓮縣政府誤發告警訊息一事，季總協調官已請縣府檢討相關作業流程，必須依照中央政府規定CBS發布之標準辦理，同時後續也須持續修正相關撤離計畫，以求周延。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

針對花蓮救災進度，季總協調官表示，中央前進協調所自9月24日成立迄今已15天，一開始進入災區時滿地淤土泥濘，現在所有住家及道路淤泥均大致清除完畢，目前僅剩側溝淤泥，以及居民裝修拆除廢棄物待處理，光復鄉7個村的市容景貌已近恢復完成。而目前救災工作重點則在佛祖街以北及東北區域，一直到保安寺部分，並由國軍全部接管，所有機具及工作人員均在此區域支援，希望儘快恢復佛祖街原貌。

此外，季總協調官指出，今天另一項工作重點仍是所有側溝的清理，整個災區側溝長度約30公里，目前已清理10公里側溝淤泥，預計今日會再推進2至3公里，期盼在10月15日前完成所有側溝清除作業。季總協調官呼籲居民遵守「垃圾不落地」原則，將廢棄物交由清潔車處理，同時環境部也已調派機動工作小組巡迴所有街道，隨時清除垃圾。

季總協調官提到，目前所有災區的電力及用水均正常且供應無虞，中央也成立一個專案的水電巡迴小組，挨家挨戶詢問每一家戶水電問題，一旦發現問題，馬上會請具備水電維修專長的志工協助居民進行檢查。

有關學校復課情形，季總協調官說明，光復地區2國中、5國小均已恢復實體上課，而光復商工仍有非教學區的地下室正在清淤，因此目前採線上上課方式，預計10月13日恢復實體上課；此外，大進國小目前仍有121位收容民眾，他也責成衛生福利部及原住民族委員會共同合作，協調是否將121位收容居民轉入附近旅宿地點。

針對民眾反映為何在193縣道偵測車速一事，季總協調官表示，193縣道有許多原民部落及原民長者，他們在原民部落會議強力建議政府採取交通管制，尤其當地已發生過車禍，因此希望志工進入災區時放慢車速。季總協調官再次呼籲所有志工車輛進入災區，一律按照規定速限行駛，沒有例外，一切以交通安全為最重要考量，倘超速造成交通事故，將造成無法彌補的遺憾。

季總協調官表示，中央前進協調所目前仍維持上午8時30分召開工作會報，掌控當日工作進度，下午4時30分召開工作檢討會議，並規劃隔日工作人力調派；同時，他於晚間6時會參加花蓮縣政府災防工作會議，瞭解縣府工作進度及中央支援需求，並於晚間7時參加國軍前進指揮所會議。而透過上述會議，將能充分掌握整體救災機制及運作，並保持中央各部會間、中央與地方間溝通管道暢通，讓大家救災步調一致。季總協調官強調，我們的目標只有一個，就是盡快恢復居民正常生活。

包括副總協調官行政院李孟諺顧問、原住民族委員會杜張梅莊Adralriw Abaliusu副主委、國防部陸軍花東防衛指揮部賴政豐少將副指揮官、環境部環境管理署劉瑞祥副署長、農業部林業及自然保育署汪昭華處長、花蓮縣政府行政暨研考處陳建村處長等人均出席今日記者會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北市議會今開議　民進黨團提案「普發2.1萬」
幼兒園遭爆虐童！　創辦人正面開戰
女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷　詐騙1.6億
不吸菸也會罹肺腺癌　高危族群「5習慣」預防
搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺
花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場？　很多問題大家「霧煞煞
波多野結衣遭酸走鐘　經紀人心疼揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

高雄女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷詐騙1.6億　宮廟被撒冥紙

快訊／高雄左營大樓電梯保養傳意外！男B1墜落B3　骨折急送醫

「挖土機超人」親友陸續趕赴靈堂致意　公祭時間仍未確定

北市凌晨車禍！雙載電輔車與轎車碰撞　15歲女頭重創搶救10天不治

快訊／彰化市知名壽司店火警！濃煙猛竄消防急灌救

快訊／美濃大峽谷4人羈押禁見！前鎮長堂弟是首腦...挖出大天坑

快訊／鼻頭漁港潛水意外！她上岸發現少1人急報警　消防搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

準消防員做「人形蜈蚣」訓練慘壓傷脊椎！二審獲准國賠486萬

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

高雄女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷詐騙1.6億　宮廟被撒冥紙

快訊／高雄左營大樓電梯保養傳意外！男B1墜落B3　骨折急送醫

「挖土機超人」親友陸續趕赴靈堂致意　公祭時間仍未確定

北市凌晨車禍！雙載電輔車與轎車碰撞　15歲女頭重創搶救10天不治

快訊／彰化市知名壽司店火警！濃煙猛竄消防急灌救

快訊／美濃大峽谷4人羈押禁見！前鎮長堂弟是首腦...挖出大天坑

快訊／鼻頭漁港潛水意外！她上岸發現少1人急報警　消防搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

準消防員做「人形蜈蚣」訓練慘壓傷脊椎！二審獲准國賠486萬

緬甸節慶遭血洗！軍政府滑翔傘空襲「至少24死」　孩童炸成碎片

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

避免觸怒中韓！高市早苗「放棄參拜」靖國神社　擬安排會晤習近平

北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

《一拳超人》最強回歸《間諜家家酒》排第二　海外網選最期待新番

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

【再見「好小子」】顏正國癌逝！再過3天迎51歲生日

社會熱門新聞

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

即／怪手挖出砂石場老闆娘轎車　遺體身分確認中

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

北市雙載電輔車遭撞　15歲女頭破血流搶救10天不治

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

花蓮規模5地震　空拍監測馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！

即／王義川被控「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

更多熱門

相關新聞

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

百萬YouTuber「The DoDo Men嘟嘟人」成員Ian日前獨自前往花蓮災區幫忙，即便全身污泥、雨鞋裡泡滿水，他依然覺得值得，「很開心我可以付出一點點來讓這裡趕快變好。」他事後向《ETtoday星光雲》分享親眼所見的經歷，團隊也證實這一季（3個月）的頻道收益也已經捐給幫助復原花蓮的基金會。

誤發撤離警報　季連成要花蓮縣府檢討

誤發撤離警報　季連成要花蓮縣府檢討

花蓮地震收疏散警報　縣府致歉「誤發」

花蓮地震收疏散警報　縣府致歉「誤發」

堰塞湖溢流砂土2千萬立方公尺　環境部：淤泥無毒、設6處暫置場

堰塞湖溢流砂土2千萬立方公尺　環境部：淤泥無毒、設6處暫置場

花蓮規模5地震　空拍監測馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定

花蓮規模5地震　空拍監測馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定

關鍵字：

花蓮災區側溝淤泥

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面