社會 社會焦點 保障人權

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝　徐榛蔚發文感謝

▲▼ 馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉災區歷經泥水清淤，家戶重建最急迫的，就是恢復屋內的用電與自來水系統 。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）

▲4000水電超人進駐災區 ，恢復屋內的用電與自來水系統。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚，下同）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚今（8）日社群發文，向全台各地民間自發組成多個「水電志工群組」、「水電業者」與眾多「水電超人」表達感謝。感謝所有水電志工在馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後挺身而出，協助花蓮縣政府提供災區臨時水電修繕、提供材料，在最短時間內協助災民恢復基本生活功能。

▲▼ 馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉災區歷經泥水清淤，家戶重建最急迫的，就是恢復屋內的用電與自來水系統 。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）

花蓮縣政府指出，家戶清淤之後，為協助居民恢復基本生活，需要修繕屋內的插座、開關、電盤與自來水管線。來自全台累計逾4千位專業水電師傅自發組成多個修繕小組，在災區提供專業水電修繕以及水電材料募集。縣府建設處也與水電志工團體合作，媒合受災戶需求，並交由水電志工提供協助。

▲▼ 馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉災區歷經泥水清淤，家戶重建最急迫的，就是恢復屋內的用電與自來水系統 。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）

縣府說明，縣府將持續整合資源、加強後續修繕與重建，讓受災地區早日恢復家園。縣府也再次呼籲所有志工與修繕人員在投入愛心服務時，務必做好個人防護與安全措施。若災區民眾有 「屋內」水電修繕需要，請洽縣府專線：0972-223364或03-8227171分機423、424。

特別感謝所有單位和水電志工，包括臺灣區電氣工程工業同業公會(總會、宜蘭、花蓮辦事處)、臺灣區水管工程工業同業公會(總會、宜蘭、花蓮辦事處)、宜蘭縣水電公會、台灣足球發展協會、網紅艾琳、全台各地水電工程行，以及眾多未具名的公會與民間公司團體。無論是奔赴現場的專業師傅，還是默默捐贈水電材料的朋友，都是協助光復鄉重建的無名英雄。

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，賴清德總統日前二度赴災區視察，宣布中央加碼給受災戶每戶20萬元房屋修繕重建費用，遭疑「政府加碼的」卻用「捐款撥付」。賑災基金會今（8）日表示，確實為善款撥付，且合法合規，在募款開始就有在目的中標明包含房屋修繕，並不是所謂「加碼」行為。

花蓮志工水電災區感謝徐榛蔚超人

