TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

▲公路局規劃推出TPASS 2.0 Plus，中長程國道客運最多回饋30%。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

為吸引民眾搭乘國道客運，公路局正規劃TPASS 2.0 Plus案，針對行駛里程70公里以上的中長程國道客運，以及東部國道，總計共85條推出TPASS 2.0+優惠，每月搭2次回饋15%，4次以上回饋30%，隔月25日靠卡回饋，預計今年12月起上路，等同台北到新竹來回可省45元，加上連假優惠最多可省147元。

交通部長陳世凱表示，針對中長途國道客運，交通部希望推出補助方案，國道客運對於國家運輸來說非常重要，希望國道客運能更健康的發展。TPASS 2.0+優惠，將針對民眾一個月搭乘2次給予15%的補助回饋，如果搭乘4次，將有30%的補助回饋給旅客，鼓勵大眾中長途可以搭乘國道客運。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

公路局長林福山說明，TPASS 2.0+優惠預計12月推出，11月開放民眾登錄TPASS 2.0 Plus版本，讓民眾有1個月時間來預先登錄，12月起搭乘70公里以上的中長程國道客運，搭乘次數達2次或4次門檻就會有補助回饋，適用中長程國道客運路線有85條。

若以台北到新竹國道客運票價150元為例，搭乘回來就可達每月2次門檻，即可回饋15%，等於來回票價僅255元，可省45元，若遇上大型連續假期疏運國道客運已推出6折優惠，仍適用TPASS 2.0+回饋，等於來回票價僅153元，最多可省147元，等同可打51折。

陳世凱表示，交通部希望透過鼓勵的方案，讓國道客運搭乘人數可以增加，假使現在1萬人次，希望鼓勵之後變2萬、甚至3萬人次。