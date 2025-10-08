　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

▲▼國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫率黨務主管於中常會起立默哀林鴻森。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，桃園市工程行老闆林鴻森操作挖土機救災時左腳被刺傷腫脹，直到救災第8天才送醫，因傷勢引發敗血症在昨天6日不治。國民黨主席朱立倫今（8日）於中常會上率全體黨務主管、中常委起立默哀30秒，除了向志工表達敬意，也向林鴻森致哀。

另外，對於總統賴清德受訪時表示，若美國總統川普能說服大陸國家主席習近平放棄對台使用武力，川普應獲得諾貝爾和平獎，朱立倫說，想要華府、川普等他人創造兩岸對話、交流與和平，不如靠自己與國人努力，這才是正道。

朱立倫批評，兩岸走到今天是民進黨、賴清德造成，賴清德從就任至今，應捫心自問對兩岸關係做什麼努力，完全想靠美國、想靠華盛頓與北京溝通，來求得兩岸些許的和解或和平希望，沒有透過任何努力。他也提到，當國人、民團、地方政府與國民黨與對岸交流時，民進黨是反對的，甚至製造非常多障礙；當國民黨希望兩岸對話，民進黨政府要求的卻是對抗；交流、交惡是心態上最大差距。

朱立倫也向中國喊話，要求中共正視中華民國存在事實，以及期待兩岸和平交流的共同心願，而非由兩岸代表說兩岸要對抗、交惡，甚至民進黨用這樣的方式取得政治利益，這絕非台灣多數民意。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，賴清德總統5日二度赴災區視察宣布中央加碼受災戶每戶新台幣20萬元房屋修繕重建費用，遭疑「政府加碼的」卻用「捐款撥付」。賑災基金會今（8）日表示，「房屋修復救助金」每戶20萬來源，確實為善款撥付，且合法合規，在募款開始就有在目的中標明包含房屋修繕，並不是所謂「加碼」行為。

花蓮馬太鞍堰塞湖堰塞湖林鴻森潰堤光復鄉國民黨朱立倫

