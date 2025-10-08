　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會6委員任期將屆滿！政院遲未提新名單　李進勇憂選務空窗

▲▼中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至今年11月3日，依法行政院長卓榮泰應於8月提出新任委員，但截至目前仍未提出。針對人事案，李進勇今（8日）坦言，「我們是很擔心」，選務不能中斷，尤其明年底辦理地方公職人員選舉，期待政院能盡快提出適當人選，立院也能很快完成人事審查，讓新任委員在11月4日無縫接軌、馬上接任，讓選務正常運作，不要出現空窗，否則真的是國家危機。

目前中選會共10名委員，其中主委李進勇、副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬6人任期將在今年11月3日屆滿，而李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任1次，依法行政院長卓榮泰應於8月提名新任委員，但截至目前尚未提出。行政院發言人李慧芝9月2日表示，卓榮泰將會就相關資格進行全盤考量，探詢並提出合適人選，預計在立院新會期開議後，將中選會同意權案送交審議。

立法院內政委員會今（8日）邀請李進勇列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委張智倫質詢時提到，李進勇等6名委員任期到11月3日，按照法律規定，行政院應於中選會委員任期滿3個月以前辦理提名作業，但目前政院卻沒有提出新委員名單，主委有收到什麼時候會送進來立院嗎？

▲▼國民黨立委張智倫。（圖／記者詹詠淇攝）

▲國民黨立委張智倫。（圖／記者詹詠淇攝）

李進勇回應，提名人選屬行政院權限，中選會在這部分沒有任何訊息，但「我們是很擔心」，選務不能中斷，尤其明年底辦理地方公職人員選舉，有很多選舉前置作業、業務事項期程規劃，都要在明年初預為規劃，規劃事項很多都須經過委員會決議才能定案，而委員會決議開會有一定人數。

張智倫進一步詢問，若6名委員人選遲遲未送到立院，中選會有無辦法運作？李進勇坦言，不希望看到這個情況，但如果真的發生，會使中選會業務陷於停頓。

張智倫說，請李進勇跟行政院拜託，因為10月有很多連假，如果來不急送到政院，或立院對人選有意見的話，恐怕無法更改。李進勇則說，據他了解，政院也非常積極、重視該問題，並積極尋覓適當人選。

張智倫也提到，由於李進勇任期2屆任滿，有無推薦新的中選會主委人選？李進勇說，沒有，尊重行政院長的提名權。

民進黨立委王美惠質詢時也問到，若人事案未如期通過怎麼處理？李進勇表示，通常年底選舉，年初就要決定投票日期，也有很多公告事項要進行，期待政院能盡快提出適當人選，立院也能很快完成人事審查，讓新任委員在11月4日無縫接軌、馬上接任，讓選務正常運作，不要出現空窗，否則真的是國家危機。

 
10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

距離2026九合一地方選舉僅剩1年時間，各黨早已暖身起跑，台北市尤為一級戰區，許多藍營青年陸續表態。昨天宣布參選台北市內湖南港區市議員的陳冠安，今（25日）上午與備戰台北市松山信義區議員的國民黨發言人李明璇，共同前往南港區、信義區交界的福德市場掃街，兩人一一向攤商、民眾問好，盼能爭取在地鄉親支持，為國民黨注入新生代參政者的活力。

核三延役公投「投票率近年新低」闖關失敗　他嘆11億公帑打水漂

核三延役公投失敗！　434萬同意票未達門檻

