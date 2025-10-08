多瑙河畔的天使之聲　維也納少年合唱團10/17屏東開唱

▲維也納少年合唱團屏東獻唱。（圖／屏東縣政府提供）



記者陳崑福／屏東報導

來自音樂之都，被譽為世界最美歌聲的維也納少年合唱團，將於10月17日晚上7時30分在屏東演藝廳演出，傳唱527年的天使之聲，將為屏東觀眾帶來天籟般的音樂饗宴。

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團，1918年之前，他們隸屬於宮廷，只為皇家獻唱，現在則是全球各地爭相邀請的合唱天使。史上多位著名音樂家年幼時都曾加入此團成為團員，包括「交響樂之父」海頓以及「歌曲之王」舒伯特。

屏東縣政府文化處表示，目前維也納少年合唱團以四位奧地利音樂家為名，分成海頓團、莫札特團、舒伯特團與布魯克納團，輪流至世界各地巡迴演出，所到之處均受到觀眾熱烈的歡迎。今年來台的是舒伯特團，由義大利籍的尼可洛·莫雷羅 (Niccolò Morello)擔任指揮。



奧國政府在1960年代將奧地利的國徽頒給維也納少年合唱團當作團徽，象徵至高無上的榮耀，維也納少年合唱團的歌唱傳統2017年也被聯合國教科文組織(UNESCO)列為奧地利非物質文化遺產，堪稱奧地利國寶。

維也納少年合唱團由9至14歲男童組成，他們招牌的水手服，黃鶯般的歌聲風靡全球，已成為許多愛樂者童年的共同記憶。這群來自多瑙河畔的小天使，將帶來多元動人的曲目，包括史特勞斯的華爾茲及波卡舞曲、世界名曲、聖歌、奧地利民謠等。另外也特別準備了台灣歌曲要獻給本地的愛樂者，節目精彩可期。屏東藝遊卡會員享票價75折優惠，購票請上 OPENTIX 兩廳院文化生活。