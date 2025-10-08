　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

多瑙河畔的天使之聲　維也納少年合唱團10/17屏東開唱

▲維也納少年合唱團屏東獻唱。（圖／屏東縣政府提供）

▲維也納少年合唱團屏東獻唱。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

來自音樂之都，被譽為世界最美歌聲的維也納少年合唱團，將於10月17日晚上7時30分在屏東演藝廳演出，傳唱527年的天使之聲，將為屏東觀眾帶來天籟般的音樂饗宴。

▲維也納少年合唱團屏東獻唱。（圖／屏東縣政府提供）

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團，1918年之前，他們隸屬於宮廷，只為皇家獻唱，現在則是全球各地爭相邀請的合唱天使。史上多位著名音樂家年幼時都曾加入此團成為團員，包括「交響樂之父」海頓以及「歌曲之王」舒伯特。

屏東縣政府文化處表示，目前維也納少年合唱團以四位奧地利音樂家為名，分成海頓團、莫札特團、舒伯特團與布魯克納團，輪流至世界各地巡迴演出，所到之處均受到觀眾熱烈的歡迎。今年來台的是舒伯特團，由義大利籍的尼可洛·莫雷羅 (Niccolò Morello)擔任指揮。

奧國政府在1960年代將奧地利的國徽頒給維也納少年合唱團當作團徽，象徵至高無上的榮耀，維也納少年合唱團的歌唱傳統2017年也被聯合國教科文組織(UNESCO)列為奧地利非物質文化遺產，堪稱奧地利國寶。

維也納少年合唱團由9至14歲男童組成，他們招牌的水手服，黃鶯般的歌聲風靡全球，已成為許多愛樂者童年的共同記憶。這群來自多瑙河畔的小天使，將帶來多元動人的曲目，包括史特勞斯的華爾茲及波卡舞曲、世界名曲、聖歌、奧地利民謠等。另外也特別準備了台灣歌曲要獻給本地的愛樂者，節目精彩可期。屏東藝遊卡會員享票價75折優惠，購票請上 OPENTIX 兩廳院文化生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／11:33發生有感地震　初估最大震度3級
賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩！雙方爆發衝突
國慶連假半個台灣有雨　「哈隆增強颱」赴日旅遊要留意
快訊／正式宣布！韓超人氣啦啦隊長來台應援
穩交陳銳2年…被爆秘密結婚「陳凱倫被瞞鼓裡」　張景嵐親發聲！
又誤發疏散警報！　花蓮縣府致歉
燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

多瑙河畔的天使之聲　維也納少年合唱團10/17屏東開唱

富田一街傳出屍臭味！花蓮仍6人失聯　搜救隊全力搜尋

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

多瑙河畔的天使之聲　維也納少年合唱團10/17屏東開唱

富田一街傳出屍臭味！花蓮仍6人失聯　搜救隊全力搜尋

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

為美濃大峽谷案槓上！與柯志恩立院爆口角　賴瑞隆：抹黑攻擊就下台

諾貝爾化學獎今揭曉！預測聚焦「三大領域」　華人張濤成熱門人選

快訊／11:33發生有感地震　初估最大震度3級

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶勇奪亞軍

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

桃園機場增16臨時停機坪年底啟用　緩解過夜飛機停放需求

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

詹皇「第二次決定」惹議　主帥瑞迪克調侃媒體：你們真笨

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

地方熱門新聞

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

仍有6失聯　花蓮富田一街傳出屍臭味

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告法院判她限期遷出

中原大學志工隊　中秋前進光復清災

台南官田水雉園區奪COP15「星級濕地中心獎」

國慶連假北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學以AI科技　開創華語教學新模式

點點投數位生活點數平台啟動

台南特搜隊再赴花蓮災區前線堅守希望不放棄

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

技藝傳承工作坊10／31台灣工藝園區登場

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

更多熱門

相關新聞

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

自2015年在中秋開辦首場「重陽敬老復古趴」以來，恆春基督教醫院每年（疫情期間除外）面對萬般挑戰，仍堅持在重陽節舉辦充滿在地與人情味的慶祝活動陪伴半島長輩和獨居長者。今年活動再升級，10月9日（四）上午將於恆春鎮西門廣場推出「群星陪恁唱歌謠‧恆春古城野餐趣」，號召社區老大人作伙出門、唱歌鬥熱鬧，打造屬於台灣尾的溫暖團圓日。

台東藍海生活節3.5萬人共賞湖光音樂盛宴

台東藍海生活節3.5萬人共賞湖光音樂盛宴

南榮國中管樂團　首登國慶舞臺

南榮國中管樂團　首登國慶舞臺

泰國商務處攜手高流舉辦就喝Chill派對

泰國商務處攜手高流舉辦就喝Chill派對

「奧地利國寶」維也納少年合唱團來台

「奧地利國寶」維也納少年合唱團來台

關鍵字：

音樂維也納少年合唱團屏東演出合唱音樂盛宴

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

顏正國戲裡也在中秋離世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面