生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「奧地利國寶」維也納少年合唱團來台　被譽世界最美歌聲

▲▼維也納少年合唱團來台巡演（圖／©Lukas Beck／傳大藝術提供）

▲被譽為「世界最美歌聲」的維也納少年合唱團，將來台巡演。（圖／©Lukas Beck／傳大藝術提供）

記者林育綾／台北報導

「奧地利國寶」維也納少年合唱團將於10月起來台，在4地巡演，由玉山銀行和玉山文教基金會第12度贊助演出。合唱團從前只為皇家獻唱，到後來全球爭相邀請，已傳唱527年，被譽為是「世界最美歌聲」。

維也納少年合唱團自1498年創立以來，被譽為世界頂尖的合唱團之一。早期他們專為奧地利皇室獻唱，1918年後則成為國際舞台上的合唱天使，不斷受邀至世界各地演出。

團員年齡介於9至14歲，身穿標誌性的水手服，天籟的歌聲成為無數音樂愛好者的童年回憶，還有許多知名音樂家，如「交響樂之父」海頓、「歌曲之王」舒伯特，都曾是合唱團的一員。

如今合唱團分為「海頓、莫札特、舒伯特、布魯克納」4個小團，輪流進行全球巡演。今年來台的為「舒伯特團」，由義大利籍指揮尼可洛·莫雷羅（Niccolò Morello）領軍。

▲▼維也納少年合唱團來台巡演（圖／©Lukas Beck／傳大藝術提供）

▲維也納少年合唱團以水手服為標誌，也被列為奧地利「非物質文化遺產」。（圖／©Lukas Beck／傳大藝術提供）

維也納少年合唱團每周日會有其中一團在皇家大教堂，與維也納愛樂及國立歌劇院的成員共同演出，這項傳統自創團以來已持續超過500年。他們也多次受邀參加「維也納新年音樂會」，與維也納愛樂同台，表現令人驚豔，透過衛星轉播讓全球樂迷留下深刻印象。

合唱團不僅獲得奧國政府頒發的國徽作為團徽，歌唱傳統更於2017年被聯合國教科文組織列為「奧地利非物質文化遺產」，堪稱國寶級音樂團體。

維也納少年合唱團將於10月18日於高雄衛武營音樂廳、10月21日在台北國家音樂廳、10月22日於新竹市演藝廳，以及10月23日在台中市中山堂演出。巡演由玉山銀行和玉山文教基金會共同贊助，旨在透過音樂傳遞愛與溫暖，其中玉山銀行已連續第12年支持維也納少年合唱團來台，展現企業社會責任。

這群來自多瑙河畔的小歌手，將帶來多元曲目，包括史特勞斯的華爾茲、波卡舞曲、世界名曲、聖歌、奧地利民謠等，還特別準備了台灣歌曲獻給在地觀眾。門票現已於OPENTIX兩廳院文化生活熱賣，玉山卡友享85折優惠，玉山世界卡及無限卡則享8折，或洽主辦單位傳大藝術(02)2771-5676。

維也納少年合唱團

