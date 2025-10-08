3大速食店會員日優惠一次看　肯德基買1送1、德克士+10元多1件

▲3大速食店今日限定會員日優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3大速食店今（8）日迎來會員日分別祭出限時優惠，包括肯德基推上校雞塊買1送1、咔啦脆雞桶餐56折，德克士脆皮炸雞網羅17款品項+10元多1件，頂呱呱則有三樣炸雞組現省51元。

▲肯德基炸翻星期三豪撒3大優惠券。

●肯德基

肯德基會員限定「炸翻星期三」活動今日網羅3大優惠包括「上校雞塊買1送1」，8塊雞塊特價49元，每塊不到7元；「激省56折桶餐」，內含咔啦脆雞6塊特價239元；「花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折」內含花生熔岩咔啦雞腿堡2顆下殺165元，單顆堡約只要83元，以上優惠券於上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

●德克士脆皮炸雞

德克士脆皮炸雞「逢8會員日」全門市今日網羅17款品項可享「+10元多1件」，優惠品項包括咔滋脆皮炸雞、起司蔬菜牛肉堡、檸香雞腿堡、椒香雞腿堡、黃金Q蝦堡、咔滋薯霸、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、黃金薯餅、冰紅茶、無糖綠茶、經典冰奶茶、百事可樂、七喜、鮮萃檸檬綠茶、現磨美式咖啡，提醒會員每次消費購買上限為10組共20個品項。

●頂呱呱

頂呱呱會員日今日祭出「三樣炸雞組」優惠，內含原味雞腿1隻+原味炸雞1塊+雞脖子1份，原價210元，特價159元，較原價可享約76折優惠，現省51元，限於官方LINE帳號領券且須於今天使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。