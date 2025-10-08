博明批川普「掏空國安會」　用黃仁勳取代官員

▲川普執政時期的白宮國安副顧問博明（Matt Pottinger）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

曾任美國前總統川普（Donald Trump）第一任期副國安顧問的博明近日警告，中國未必需要開戰就能引爆台海危機，並直言川普如今在國家安全決策上，已不再依賴傳統官員，而是轉向包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在內的企業人士。

博明（Matt Pottinger）在史丹佛大學（Stanford University）舉行的投資人論壇上指出，中國其實有很多方式可以讓台灣陷入困境，根本不用開戰。例如，中國政府只要向全球主要航運公司發布一則公告，要求他們「必須經過中國允許，才能進入台灣港口」。

博明表示，「這會立刻讓全球航運業陷入兩難：要嘛照辦、等於承認台灣連自身貿易主權都沒有；要嘛拒絕，結果可能就是失去與中國的生意，進而導致全球大部分航運公司垮台。」

他強調，中國對台灣的覬覦，不只是政治訴求，更是基於地緣戰略考量，以及兩岸複雜的歷史與文化連結。若中國奪下台灣，將是「重大的戰略勝利」，能讓中國軍力突破目前受地理限制的「第一島鏈」困局。

博明指出，光是這樣一份「官僚性質的通知」就足以引發台海重大危機，這應該讓美國及全世界都提高警覺，「中國的軍事戰略認為，只要拿下台灣，就能包圍日本，瓦解日本整體的防禦戰略概念，甚至切斷日本的能源與糧食供應線。」

▲川普如今在國家安全決策上，已不再依賴傳統官員，而是轉向包括黃仁勳在內的企業人士。（圖／路透）



博明批川普不重視國安 黃仁勳成AI國安首席顧問

此外，談到川普本人的安全政策取向，博明直言，川普根本不把國家安全列為優先事項，「川普更關注的是移民政策，對他而言，那是一種經濟層面的外交政策，而非安全政策。」他也提到，川普同時致力擴大對其他權力機構的控制，例如聯準會（Federal Reserve）和媒體。

博明指出，美國白宮目前負責國安政策的幕僚人數大幅縮減，「到一個月前為止，白宮裡真正負責國安政策的幕僚只剩大約36人，這數字大概跟彩色電視剛問世時差不多。」他還批評，這些原本應該由專業政府人員負責的功能，現在大多被私部門顧問取代了。

博明說，「像是大衛．薩克斯（David Sacks），他是個兼職的AI和加密貨幣專家；還有黃仁勳（Jensen Huang），他根本不是政府官員，但現在卻成為川普在科技、AI以及相關國安議題上的首席顧問。」

他直言，現在的狀況比川普第一任期還更令人擔憂，「當時至少還有幾位將軍會在危機發生前敲警鐘，現在這些功能幾乎被掏空。」

展望未來美中關係，博明認為，川普將在對中加徵關稅與中國快速脫鉤之間陷入矛盾。他表示，習近平可能願意多買些黃豆或波音（Boeing）飛機，但不會改變中國經濟模式，「因為這個模式明確以脫離美國與其他工業化民主國家的依賴為目標。」

博明最後提到，川普仍對新冠疫情重創美國經濟懷恨在心，「如果川普今年晚些時候與習近平會面，他可能只會拿到幾筆黃豆訂單，接著又會重啟那種『抱怨循環』。」