快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

記者張靖榕／綜合報導

針對台灣總統賴清德近日表示，若美國總統川普能促使中國放棄武力犯台，「他必然是諾貝爾和平獎得主」。對此，白宮方面回應，稱川普的確配得上諾貝爾和平獎，而且不只一次。

賴清德在接受《華爾街日報》及美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」的專訪中，多次強調中國對台灣持續施壓的事實。他說，若川普能促使中國放棄對台動武，這將是對全球和平的重大貢獻，「絕對值得獲得諾貝爾和平獎」。

賴清德特別提到，川普曾公開表示，習近平在其任內曾致電保證不會攻打台灣；若川普能延續並鞏固這樣的影響力，使中國永遠放棄武力犯台，那將是歷史性的成就。

根據總統府發布的新聞稿，賴清德在專訪中詳細闡述其「和平四大支柱行動方案」，作為強化台灣安全與促進區域和平的核心政策。他指出，第一是強化國防實力，預計明年國防預算將達到國內生產毛額（GDP）的3.32％，並在2030年前達到5％；包括採購國際先進軍備與推動國防自主產業，例如無人機、水下無人潛艇與軍用機器人等領域。

第二是提升經濟韌性，他指出台灣近年已大幅降低對中國的投資依賴，從2010年的83.8％降至2023年的7％，並加強與美國及其他民主夥伴的經貿合作，實踐「不把雞蛋放在同一個籃子裡」的策略。

第三支柱則是透過強化與美國及民主陣營的聯繫，形成威懾力，用「備戰」達成「避戰」目標。第四則是表達對和平的開放態度，只要在對等與尊嚴的前提下，台灣願意與中國進行談判，尋求交流合作、實現和平共榮。

除了對區域局勢的發言，賴清德也分享了台灣社會的韌性與公民力量。他指出，在花蓮近日遭受堰塞湖溢流災害後，數以萬計的民眾主動前往救援、清理災區，甚至出現「鏟子超人」的民間稱號。他表示，「台灣的確是被國際稱讚為『最美的風景是人』的國家。」這展現了台灣社會的凝聚力與善良價值，亦是台灣民主體制的重要支柱。