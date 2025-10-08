　
國際

川普揚言動用暴亂法　硬槓民主黨地方政府

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日再度強硬表態，考慮動用具爭議性的《暴亂法》（Insurrection Act），以擴大全國軍事部署，即使面對州與市政府反對也不排除強行派兵。

路透社報導，目前已有數百名德州國民兵準備進駐芝加哥街頭巡邏。川普對記者表示，「我們有暴亂法是有原因的。如果有人被殺害，而法院、州長或市長卻阻撓我們，我當然會這麼做。」

《暴亂法》是1812年制定的聯邦法律，賦予總統在「極端情況下」可部署現役部隊或國民兵進行內部安全任務的權力，並可暫時繞過禁止軍方從事民事執法的法律限制。該法最著名的一次動用，是1992年洛杉磯暴動期間，時任總統老布希（George H. W. Bush）應加州州長請求出兵平亂。

川普此番舉動與歷史先例不同，他計劃在地方政府強烈反對情況下派遣軍隊進入城市執行任務。民主黨人認為，這是對聯邦制與地方自治的侵犯，也是對總統職權界線的重大挑戰。

目前川普已先後命令國民兵進駐華盛頓特區、洛杉磯、芝加哥與俄勒岡州波特蘭，其中後兩者的部署已引發法律訴訟與政治反彈。川普聲稱此舉為遏止「無法無天」與暴力事件，但地方官員反駁，指出抗議活動大多和平，並非如總統所言。

民主黨籍官員與民權組織對川普日前一席話表示擔憂，他曾在一場對高階軍方指揮官的演說中建議，把美國城市視為「軍隊的訓練場」，此說引發外界質疑其意圖是否為測試總統對軍事力量的控制權限。

若川普正式援引《暴亂法》，不僅將進一步激化與民主黨州市之間的政治對立，也可能為未來總統擴權開啟先例，對美國民主制度帶來深遠影響。

10/06 全台詐欺最新數據

222 1 0876 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝
3歲差姐弟戀！　張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊
顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛
快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝
美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近
美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10

川普暴亂法民主黨國民兵北美要聞

