國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府關門近一周　川普差別待遇：不是所有政府員工都能拿到欠薪

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日於白宮橢圓辦公室表示，將很快宣布一系列政府永久裁撤項目，並針對聯邦政府持續關門的狀況，暗示可能不會讓所有被迫休假的聯邦員工獲得補發薪資，而是針對個別員工決定，這樣一來打破過往慣例，再度引發爭議。

川普表示，政府關門為精簡政府架構提供「優勢」，他指出，「我們將裁撤很多東西，是永久性的裁撤；我現在不會告訴你是哪些，但我們很快會宣布。」他補充說，白宮預算局局長沃特（Russell Vought）正著手準備相關刪減計畫，「他是個很認真做事的人，正在坐在那裡準備開始砍預算。」

川普政府早前已警告，因預算停擺，數千名聯邦員工可能將面臨永久解雇。白宮也已暫停多項集中於民主黨州的聯邦資金計畫，引發政治動機的質疑。川普將這場政府停擺歸咎於參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），暱稱為「民主黨造成的延遲」。

面對媒體詢問，川普是否會依照現行法律，在政府重新運作後補發所有聯邦員工的薪資，他回應模糊，表示「大多數人」會獲得補償，但是否給薪將視個別員工而定。他說，「這要看是誰。我可以告訴你，民主黨讓很多人陷入風險和困境；但對我們的人來說，我們會照顧他們。但有些人其實並不值得被照顧，我們會用不同方式處理。」

川普未具體說明「不值得被照顧」的是哪些類別的員工。他補充說，「你得自己去搞清楚。去問民主黨。」當被追問為何不承諾補發所有人的薪資時，他只強調「我遵守法律，法律怎麼說就是怎麼做。」

一份白宮草擬備忘錄指出，對於關門期間未出勤的員工，政府未必需要補發工資，這項新解讀可能在國會山莊與聯邦機關中引發強烈反彈。若川普最終否決全面補發薪資的決策，將打破歷屆總統在政府停擺後「全數補發」的先例。

10/06 全台詐欺最新數據

