加薩戰爭終結現曙光　川普：現在有「真正的機會」

記者張靖榕／綜合報導

在以色列紀念哈瑪斯於2023年10月7日發動攻擊屆滿兩周年之際，美國總統川普7日表示，有「真正的機會」可望結束加薩戰爭。他強調，美方正積極參與促成停火協議的談判，並對以哈雙方能達成共識表達樂觀態度。

法新社報導，目前以色列與哈瑪斯的談判代表正在埃及紅海度假城市夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）展開間接會談，雙方正依據川普上月提出的20點停火計畫進行協商。川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，「我們有真正的機會可以做點什麼，這次會談不只是關於加薩，更有可能推動整個中東和平。」

川普並表示，美方談判代表也參與本輪會談，並透露若協議達成，「美國將竭盡所能，確保各方都遵守這份協議」，同時呼籲各方立即釋放人質。川普強調，「我們希望看到和平，也希望看到人質立即獲釋，這對於所有人來說都是最重要的事。」

哈瑪斯方面則針對周年紀念發表聲明，高階官員巴荷姆（Fawzi Barhoum）形容，10月7日的攻擊行動是「對以色列試圖根除巴勒斯坦志業的歷史性回應」，並表示哈瑪斯正在「克服所有障礙」，力求在埃及談判中達成協議。

路透社報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普任內的前中東特使庫許納（Jared Kushner）也計劃於7日前往埃及加入會談，以展現美方對此進程的重視與推動決心。

自2023年10月7日以色列遭到哈瑪斯突襲、造成約1200人死亡、251人被擄至加薩後，以色列隨即展開報復性軍事行動，迄今已造成數以萬計巴勒斯坦人喪生，加薩地區也遭到嚴重破壞。