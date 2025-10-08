美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近3％

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股主要指數7日全面收跌，標普500指數結束連續7日上漲走勢。受到人工智慧題材股回檔與美國政府停擺的政治不確定性拖累，市場氣氛轉趨保守。市場憂慮AI產業的龐大投資支出與實際獲利能力出現落差，導致資金自高估值科技股如甲骨文等撤出；台積電ADR收跌近3％。

道瓊工業指數下跌91.99點，跌幅0.20％，收46,602.98點。

那斯達克指數下跌153.30點，跌幅0.67％，收22,788.36點。

標普500指數下跌25.69點，跌幅0.38％，收6,714.59點。

費城半導體指數下跌139.30點，跌幅2.06％，收6,634.76點。

甲骨文（Oracle，代號ORCL）向輝達大量採購AI晶片並試圖藉由出租獲利，但該計畫實際獲利空間受限，甚至可能導致虧損，引發市場疑慮。消息一出，甲骨文股價重挫7.35美元，跌幅2.52％，收284.24美元；輝達小跌0.47美元，跌幅0.25％，收185.04美元。

特斯拉因未能如市場預期推出價格約2.5萬美元的新車款Roadster，股價大幅下跌20.16美元，跌幅4.45％，收433.09美元，成為拖累科技股的主力。台積電ADR同步走低，下跌8.37美元，跌幅2.77％，收294.03美元。