再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

▲中原大學志工隊，中秋假期前進光復清災。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學7日表示，該校於中秋連假，發起「馬太鞍重建家園志工服務」，並與馬太鞍長老教會合作掌握第一線需求，於10月4日至6日，號召三梯次、合計約120人次走入花蓮縣光復鄉大馬村，協助居民進行社區環境整頓、清理水溝與淤泥，以行動實踐中原大學全人關懷與服務精神。

中原大學企管系四年級學生傅語釩表示：「到了現場才發現，真的非常需要人力。再多挖一鏟，就是讓生活早一點回到軌道。師長、教官、同學不分身份、不計形象，在大太陽底下一起鏟泥、裝袋、搬運。一路上居民對我們說『謝謝、辛苦了』，甚至有人搖下車窗加油，那一刻感覺到，雖然我們只是學生，但我們的付出真的能帶來一點力量、一點希望。」

中原大學學務長金亭佑表示，志工招募於10月1日開放登記，每梯次35個名額不到4小時即額滿，展現中原師生的愛心與行動力。活動不提供志工時數或證明，回到服務本質。值得一提的是，鴻興遊覽有限公司黃惠君小姐在得知這項有意義的活動後，主動表達願意全額贊助三天、共三部遊覽車的費用，協助接駁師生往返災區。

▲中原大學志工隊，中秋假期前進光復清災。（圖／中原大學提供）

中原志工服務隊每日清晨6時於校內集合出發，抵達花蓮後由教會與村長協助分組進入社區服務，下午5時許啟程返校，學校負責交通與保險安排。考量在地資源有限，要求志工自備口糧、雨鞋與換洗衣物，校方則提供手套、毛巾、漂白水、口罩等必需品，在地夥伴支援竹掃把、水桶、鏟子等工具，各方通力合作。志工服務區域主要涵蓋光復鄉武昌街之巷弄、田邊土溝及大馬村部落等處，重點在執行清水溝、清除淤泥、搬運土石與環境整頓，與居民攜手合作，讓生活秩序盡速回到正軌。

為了維護志工與居民安全，每梯次均有中原「緊急醫療救護社」志工隨行，共有6位社團幹部主動參與，其中生科系三年級的郭世祐同學更是三天都投入災區服務。他表示：「每天早上天還沒亮就出發，晚上回到住所幾乎都超過午夜，雖然全身都是泥巴，但看到居民的笑容，就覺得所有辛苦都值得。這三天讓我深刻感受到，救護不只是面對緊急狀況的反應，而是願意在需要的地方留下來，一起把事情做到最後的那份堅持。」