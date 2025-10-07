花蓮光復鄉連假湧志工救災　旅館住宿率近6成

▲馬太鞍溪溢流重創花蓮縣光復鄉，不少志工持續前往協助災後復原。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

馬太鞍溪溢流重創花蓮縣光復鄉，不少志工持續前往協助災後復原。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今表示，上周末全花蓮平均住宿約5至6成，但大部分都是志工，中區、南區旅館承載收容災民任務，部分住宿率甚至達到100％。

觀光署9月28日起與花蓮當地旅宿業者合作，協助志工媒合住宿。根據觀光署統計，截至目前光復志工住宿需求人數為1920人，已媒合1144人，媒合率約59.58%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，目前災民各自由旅館公會及其他協會協助安置，上周末全花蓮平均住宿約5至6成（扣除災民、重機具志工、救難人員免費收容），免費、平價提供的房間優先客滿，不少志工考量距離因素，沒有選擇到花蓮、新城市區住宿。

張琄菡指出，現在花蓮當地業者都是以接待志工的價格提供住宿，所以即便住宿率提升，也不代表業者生意不錯。以中秋連假來看，前2天全花蓮縣平均住宿率有達到6成，第3天收假日則不到4成，住宿者大部分都是志工。另外，中區、南區所有旅館都是承載收容災民任務，住宿率都超過60至80％，甚至有些是100％。

張琄菡表示，目前全花蓮有115間旅館公會成員 （實際領牌約135至140間），都可以承擔災民任務，但災民主要仍集中在其中20間，主因地理位置離災區較近，有些災民認為家園尚未清掃完成，不願意去更遠的地方安置，甚至很多都堅持待在收容所，截至目前災民收容約430人次。