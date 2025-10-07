　
花蓮光復鄉連假湧志工救災　旅館住宿率近6成

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，善心人士以小貨車沿路發放物資或以水桶吊掛方式給予二樓以上民眾。（圖／記者李毓康攝）

▲馬太鞍溪溢流重創花蓮縣光復鄉，不少志工持續前往協助災後復原。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

馬太鞍溪溢流重創花蓮縣光復鄉，不少志工持續前往協助災後復原。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今表示，上周末全花蓮平均住宿約5至6成，但大部分都是志工，中區、南區旅館承載收容災民任務，部分住宿率甚至達到100％。

觀光署9月28日起與花蓮當地旅宿業者合作，協助志工媒合住宿。根據觀光署統計，截至目前光復志工住宿需求人數為1920人，已媒合1144人，媒合率約59.58%。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，目前災民各自由旅館公會及其他協會協助安置，上周末全花蓮平均住宿約5至6成（扣除災民、重機具志工、救難人員免費收容），免費、平價提供的房間優先客滿，不少志工考量距離因素，沒有選擇到花蓮、新城市區住宿。

張琄菡指出，現在花蓮當地業者都是以接待志工的價格提供住宿，所以即便住宿率提升，也不代表業者生意不錯。以中秋連假來看，前2天全花蓮縣平均住宿率有達到6成，第3天收假日則不到4成，住宿者大部分都是志工。另外，中區、南區所有旅館都是承載收容災民任務，住宿率都超過60至80％，甚至有些是100％。

張琄菡表示，目前全花蓮有115間旅館公會成員 （實際領牌約135至140間），都可以承擔災民任務，但災民主要仍集中在其中20間，主因地理位置離災區較近，有些災民認為家園尚未清掃完成，不願意去更遠的地方安置，甚至很多都堅持待在收容所，截至目前災民收容約430人次。

10/06

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣前3季新車銷量「第1名比2＋3名還多」！大賣近3.2萬輛
幹走整箱佳德鳳梨酥！　警查出他身分
高麗菜恐崩盤！連40天「紅燈警戒」
巨胸主播轉播「裡面像沒穿」爆紅！　首回應肉色上衣事件
館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派
快訊／花蓮善款破10億！已撥款4.7億
挖土機超人救災亡！19歲兒談熱心父紅了眼眶：沒有他就沒有我們
害死5命！3消防員殉職　死囚林旺仁請求再審

花蓮光復鄉連假湧志工救災　旅館住宿率近6成

