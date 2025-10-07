火光千盞照庄頭！崙背詔安客庄迎暗境　中秋夜傳承百年信仰

▲縣長張麗善頒發民俗登錄證書給水汴頭崇賢寺主任委員蕭明賢。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

夜色低垂，竹製火把一盞接一盞點亮庄頭巷弄，金黃火光映照居民的笑臉，也照耀著百年不滅的信仰傳承。中秋夜，雲林崙背水汴頭崇賢寺前，人潮匯聚，鼓聲隆隆，「詔安客庄迎暗境」這項傳承近百年的民俗活動，再度在月色下展開。雲林縣長張麗善將「民俗登錄證書」頒發給保存者水汴頭崇賢寺，現場掌聲不斷。

「崙背詔安客庄迎暗境」正式成為雲林縣的第十二項登錄民俗，其起源可追溯至1929年，當時西螺地區為振興商業而發起「迎夜景」活動。隨著時代變遷，唯獨崙背水汴頭仍完整保留傳統精神。活動的主角是觀音佛祖夜巡遶境，居民手持「澹仔火」與「顧更寮」，沿街掃路角、除煞祈安，守護庄頭安寧。

▲崇賢寺廟埕前火光閃耀、人潮滿滿，中秋夜化作一場文化盛宴。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，崙背的「迎暗境」不僅展現詔安客家的信仰特色，更象徵民間自發的文化力量。「這份傳承，是庄頭最美的風景，也是一種文化自信。」她強調，崇賢寺多年來承擔召集與籌辦的重責，充分展現「民間認同」的文化精神。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣目前已有12項民俗登錄，而崇賢寺更是少數同時擁有兩項民俗保存者身分的廟宇，包括「水汴頭跌（跋）米籮」與「崙背詔安客庄迎暗境」。她說，這項民俗最可貴的地方在於「民間自辦」。從居民自製竹火把、抬神轎、遊庄祈福，全由地方自主完成，維持了最純粹的文化樣貌。「這樣的儀式，是活著的文化，不是陳列在玻璃櫃裡的遺產。」

「2025雲林詔安客家文化節」自9月28日開幕後，活動一路延續至11月2日，從「客藝同樂」、「聽聽在地的故事」、「溪王祭」到「詔安客庄音樂會」，串起雲林客庄的文化地圖。縣府誠摯邀請全台民眾「來作客」，感受火光背後的信仰溫度與土地記憶。

▲居民自製「澹仔火」準備出巡，畫面溫馨動人。（圖／記者游瓊華翻攝）