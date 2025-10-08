　
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶連假蘇花路廊雙向車流預估逾5萬輛次！行車攻略一次看

▲國慶連假蘇花路廊行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

▲國慶連假蘇花路廊行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年國慶日連續假期自10月10日星期五至10月12日星期日共3日，蘇花路廊將湧入車潮，公路局東區養護工程分局預測首日（10/10）蘇花路廊南下旅次全日交通量約有10,500輛次/日，當日首波車潮將於清晨6時起湧現，尖峰時段最高車流量將達800輛/小時以上，車多時段平均車流量約750~800輛/小時，車潮預計將持續至上午8時以後緩解。

工務單位同時預估假期後期（10/6）以北返車流為主，第3日（10/12）北上旅次全日交通量約有9,100輛次/日，車潮預估於中午12時起湧現，車潮預計將持續至下午2時以後緩解。

公路局東區養護工程分局表示，為因應台9線光復鄉救災疏導措施，請長途旅次之用路人行駛「台11線」及「台30線」替代路線分流如下：
一、花蓮↔台東：以台9線、台11線(經花蓮大橋)為主要路線。
二、花蓮↔瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線作為車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

▲國慶連假蘇花路廊行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

▲馬太鞍溪橋斷封閉，替代路線示意圖。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩(緊急空間)；另因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段之車流，國慶日連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩(緊急空間)及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：
一、10月10日：5至17時（雙向）。
二、10月11日：7至11時（雙向）。
三、10月12日：12至18時（雙向）。

公路局東區養護工程分局為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸。

提請用路人，出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受雨量、地震影響之零星落石風險，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌（CMS）顯示內容，於蘇花路廊隧道內可收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也可下載「幸福公路」App，透過行動裝置即時接收最新省道路況。
 

10/07 全台詐欺最新數據

