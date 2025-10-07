解僵局！北市府提「T12基地+協助整合私地」方案　輝達將帶回參考

▲NVIDIA執行長黃仁勳宣布台灣營運總部將設在北士科，但至今卻因土地問題持續卡關中。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達選定北士科的T17、18基地作為海外總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今持續卡關。據悉，北市府今（7日）已和輝達協商，初步提出選址的替代方案為T12基地，會參考公辦都更方式整合私地，滿足輝達3公頃以上需求，輝達方面也表達將帶回研究。

據了解，北市府代表、輝達代表今有開會，市府提出T12作為新的方案，且允諾會協助整合該基地附近的私有地，整塊基地面積會來到3.7公頃左右，與T17、18相仿，讓輝達帶回研究。

知情人士指出，T12基底整合私有地會採公辦都更方式，一般公辦都更是房子蓋好後，有的分房子、有的拿錢，就此案來說，私土地就是直接拿錢。市政府把輝達提的權利金去買土地，不足的再編預算，且該處3塊私地已先行整合，預估此方式處理會快很多。

知情人士直言，輝達從頭到尾都希望直接對市府，叫市府跟新壽解約轉給輝達，目的就是要直接對市政府。但該人士指出，目前輝達不受制於MOU，但並不代表就完全放棄T17、18基地，若最終協調後新壽願意解約，仍可提方案給市府、再送議會審查。