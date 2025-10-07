　
3屍命案！槍手闖門行刑式槍殺　犯案動機竟是「要解電玩任務」

▲▼3屍命案！槍手闖門行刑式槍殺　竟辯「為了完成電玩任務」。（圖／翻攝臉書）

▲監視器拍到槍手闖入的畫面。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

越南驚傳駭人血案，南部同奈省（Dong Nai）一對夫妻與其11歲孫女遭人「近距離行刑式槍殺」，不幸陳屍家中，警方追查後很快逮到槍手，但對方竟供稱，只是為了「完成遊戲任務」而犯案。

《越南快訊》報導，10月3日清晨，鄰居聽見不尋常聲響而上門查看，竟發現受害者陳屍在餐桌旁與轎車附近，3人均遭近距離開槍擊中頭部。而住家攝影機拍到一名戴著口罩、手套與安全帽的陌生男子，曾經持槍出現在院子內。

由於情節重大，公安部副部長阮文龍（Nguyen Van Long）親自督導偵辦。警方2天後火速逮捕33歲槍手黎思東（Le Sy Tung），其藏身處搜出槍械零件、消音器、煙霧彈、黑膠帶及瞄準鏡等作案工具，他也很快承認槍殺農產品商人杜維典（Do Duy Thien）夫婦及其孫女。

詭異的是，黎思東聲稱是為了「執行遊戲任務」才會犯案。不過，儘管調查人員認為他確實「嚴重沉迷電玩遊戲」，但他不僅準備布袋回收彈殼，企圖湮滅證據，命案現場家具翻倒、保險箱被拖到戶外砸開，諸多證據顯示更像是「劫財害命」。

受害者住處位於道路山坡上，周圍缺乏路燈且鄰居稀少。鄰居形容受害者一家「善良富有」，夫妻倆平時與2名子女同住，案發當晚子女恰巧不在家中。

 
關鍵字：

越南槍擊滅門

