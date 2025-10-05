搶劫超商還襲警！越南籍留學生背景曝　熱愛生存遊戲拍片YT分享

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

一名越南籍男四年級留學生，拿BB槍以及藍波刀到苗栗竹南鎮某超商搶劫，開2槍射擊店員後拿2瓶麥香奶茶離開，警獲報逮人時，男子還拿藍波刀襲警逃跑，最後警方在新竹香山區逮到人，解送苗栗地方檢察署偵辦。

▲越南籍留學生拿BB槍跟藍波刀搶超商，拿走2瓶麥香奶茶。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方指出3日凌晨3時許，獲報轄區竹南鎮仁愛路某超商遭強盜案件，店員稱遭1名男子要求拿取財物，因店員不知保險箱號碼，遭歹徒持BB槍射擊，強盜兩瓶奶茶以後就走路離開。據了解，嫌犯進入超商時帶著口罩、頭套，右手拿BB槍左手拿藍波刀，押著店員到後台要開保險箱，結果店員說沒有密碼趁機跑出去，嫌犯就把電腦破壞後追店員，途中開了兩槍，店員沒有受傷，嫌犯要開櫃檯的收銀機又不會開，就只好到冰箱拿了兩瓶麥香奶茶價值58元離開。

警方沿途調監視器騎機車在附近找尋，在一公里遠的新竹市高速公路橋下發現嫌犯 ，警方向前盤查時嫌犯，用折疊刀劃傷員警脖子逃逸，員警調閱沿途監視器，昨天下午在香山地區發現行蹤，前往圍捕順利將越南籍的留學學生逮捕到案。

嫌犯將警劃傷後，在現場將刀子、包包丟棄，警在包包裡面查到嫌犯的居留證，發現他是交換學生，念某技術學院四年級，且嫌犯愛玩生存遊戲，在YouTube上有大量分享槍械的影片，因為嫌犯身上的錢坐火車只能坐到竹南，所以到了竹南下車以後就沿途用走的找作案目標。

▲該留學生的YT頻道。（圖／翻攝自當事人YouTube）

經專案小組持續追查，於4日18時許在新竹市香山區查獲強盜案犯嫌，經詢問後連夜解送苗栗地方檢察署偵辦，並建請聲請羈押。