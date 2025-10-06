雪梨街頭「狂射100發子彈」釀20傷！60歲嫌犯遭逮　警起出2步槍

記者張方瑀／綜合報導

澳洲雪梨街頭5日晚間爆發驚悚槍擊事件，一名男子疑似持槍亂射多達100發子彈，導致20人受傷。警方封鎖現場後，順利逮捕一名60歲男子，並起出兩把步槍。新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，事件與恐怖主義或幫派活動無關。

根據《南華早報》報導，當地警方5日晚間接獲通報，雪梨內西區（Inner West）一條街道上有男子隨機朝路過車輛與警察開槍，現場一度陷入混亂。新南威爾斯州警方代理警司派瑞（Stephen Parry）指出，現場共開了「約50到100發」的子彈。

▲60歲男子在街頭狂射100發子彈，造成20人受傷。（圖／路透）



當時正在對街上班的目擊者阿札（Joe Azar）回憶，當時聽到連續爆裂聲，原以為是鞭炮或有人朝窗戶丟石頭，「有輛車的擋風玻璃突然炸開，連公車站的玻璃也碎了。那一瞬間我才意識到事情不對勁，整個場面一片混亂，發生得太快，根本來不及反應。」

另一名目擊者塔伊格（Tadgh）則表示，當時正看橄欖球比賽，突然聽到激烈槍聲與閃光，「砰砰砰」的聲音接連響起，「伴隨火花與煙霧，就像電影場景一樣。」

大量警力隨即趕抵現場封鎖街道，突襲進入一棟商店上方的公寓，並成功逮捕嫌犯。警方表示，該名男子在制伏過程中受傷，已送醫治療，目前尚未被正式起訴。

▲公車站的玻璃全部碎裂。（圖／路透）



警方指出，事件中共有20人受傷，其中1人因中彈自行送醫，情況嚴重，另有19人因玻璃或彈片割傷，其中部分人已送醫治療。

新南威爾斯州副警察總長馬爾（Mal Lanyon）形容，這起槍擊案嚴重且令人恐懼，強調目前沒有任何證據顯示事件與恐怖主義或幫派活動有關，目前正持續調查嫌犯動機與槍枝來源。

澳洲的大規模槍擊案相當罕見。自1996年塔斯馬尼亞（Tasmania）亞瑟港（Port Arthur）槍擊案造成35人死亡後，澳洲便全面禁止自動與半自動武器。

今年8月，疑似槍手傅里曼（Dezi Freeman）在涉嫌殺害兩名警察後逃入叢林，目前仍在逃。2022年，昆士蘭州小鎮維安比拉（Wieambilla）也曾發生槍擊，造成6人喪生，其中包括兩名警察。