　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪梨街頭「狂射100發子彈」釀20傷！60歲嫌犯遭逮　警起出2步槍

記者張方瑀／綜合報導

澳洲雪梨街頭5日晚間爆發驚悚槍擊事件，一名男子疑似持槍亂射多達100發子彈，導致20人受傷。警方封鎖現場後，順利逮捕一名60歲男子，並起出兩把步槍。新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，事件與恐怖主義或幫派活動無關。

根據《南華早報》報導，當地警方5日晚間接獲通報，雪梨內西區（Inner West）一條街道上有男子隨機朝路過車輛與警察開槍，現場一度陷入混亂。新南威爾斯州警方代理警司派瑞（Stephen Parry）指出，現場共開了「約50到100發」的子彈。

▲▼60歲男雪梨街頭「狂射100發子彈」釀20傷。（圖／路透）

▲60歲男子在街頭狂射100發子彈，造成20人受傷。（圖／路透）

當時正在對街上班的目擊者阿札（Joe Azar）回憶，當時聽到連續爆裂聲，原以為是鞭炮或有人朝窗戶丟石頭，「有輛車的擋風玻璃突然炸開，連公車站的玻璃也碎了。那一瞬間我才意識到事情不對勁，整個場面一片混亂，發生得太快，根本來不及反應。」

另一名目擊者塔伊格（Tadgh）則表示，當時正看橄欖球比賽，突然聽到激烈槍聲與閃光，「砰砰砰」的聲音接連響起，「伴隨火花與煙霧，就像電影場景一樣。」

大量警力隨即趕抵現場封鎖街道，突襲進入一棟商店上方的公寓，並成功逮捕嫌犯。警方表示，該名男子在制伏過程中受傷，已送醫治療，目前尚未被正式起訴。

▲▼60歲男雪梨街頭「狂射100發子彈」釀20傷。（圖／路透）

▲公車站的玻璃全部碎裂。（圖／路透）

警方指出，事件中共有20人受傷，其中1人因中彈自行送醫，情況嚴重，另有19人因玻璃或彈片割傷，其中部分人已送醫治療。

新南威爾斯州副警察總長馬爾（Mal Lanyon）形容，這起槍擊案嚴重且令人恐懼，強調目前沒有任何證據顯示事件與恐怖主義或幫派活動有關，目前正持續調查嫌犯動機與槍枝來源。

澳洲的大規模槍擊案相當罕見。自1996年塔斯馬尼亞（Tasmania）亞瑟港（Port Arthur）槍擊案造成35人死亡後，澳洲便全面禁止自動與半自動武器。

今年8月，疑似槍手傅里曼（Dezi Freeman）在涉嫌殺害兩名警察後逃入叢林，目前仍在逃。2022年，昆士蘭州小鎮維安比拉（Wieambilla）也曾發生槍擊，造成6人喪生，其中包括兩名警察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

雪梨街頭「狂射100發子彈」釀20傷！60歲嫌犯遭逮　警起出2步槍

韓廉航客機「引擎突故障」！緊急改降中國　飛行中冒巨大噪音

美政府關門第5天　白宮：若談判破局就「啟動大規模裁員」

聖母峰暴雪突襲！上千登山客受困　350人獲救、200人待援

慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

雪梨街頭「狂射100發子彈」釀20傷！60歲嫌犯遭逮　警起出2步槍

韓廉航客機「引擎突故障」！緊急改降中國　飛行中冒巨大噪音

美政府關門第5天　白宮：若談判破局就「啟動大規模裁員」

聖母峰暴雪突襲！上千登山客受困　350人獲救、200人待援

慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

快訊／南投台14甲小客車自撞！180度翻覆躺路中　4人受傷送醫

Joeman睡前驚收訊息！忘做1關鍵「停車費狂飆2345元」　自嘲盤子

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　每顆下殺35元

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

台股狂漲創歷史新高！理財作家喊「該見好就收」：只留2檔ETF

陸炫富女星曬照語音外洩！「我不喜歡周也」網全聽見…刪文零道歉

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

藍鳥痛擊洋基王牌　小葛雷諾轟滿貫砲創隊史讓全場沸騰

【3500萬小意思？】北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

國際熱門新聞

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

男存2000萬財富自由　忽略1事半年後回居酒屋打工

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

女教師赴約遭朋友性侵　他揪3人一起施暴

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

恐怖前男友百人面前「爆頭槍殺」前女友

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

台海開戰撤僑　菲參謀長：美軍基地成中繼站

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

日本合掌村「外籍觀光客」遭野熊攻擊！

美研究：中國船假冒俄艦入台經濟區　測反應力

更多熱門

相關新聞

恐怖前男友百人面前「爆頭槍殺」前女友

恐怖前男友百人面前「爆頭槍殺」前女友

泰國碧武里府驚傳恐怖情殺案，一名27歲女攤販4日在菜市場遭前男友持槍爆頭，兇手當著數百名民眾面前連開3槍，子彈當場穿透被害女子的頭部，貫穿口腔，送醫搶救後仍不治身亡，而兇嫌則仍在逃中。

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

澳豪華Airbnb「母女雙屍案」！1晚2萬

澳豪華Airbnb「母女雙屍案」！1晚2萬

送完8跳傘客　資深教練返航墜機亡

送完8跳傘客　資深教練返航墜機亡

美槍手衝撞教堂掃射！縱火燒毀建築　至少2死9傷

美槍手衝撞教堂掃射！縱火燒毀建築　至少2死9傷

關鍵字：

澳洲槍擊雪梨紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面