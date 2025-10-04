小黃司機惡行曝光！外籍女「在車上被打罵」　議員出手了：太誇張

▲越籍女子遭計程車司機又打又罵。（圖／翻攝黃瓊慧IG）



網搜小組／劉維榛報導

一名越南籍女子控訴，她在台灣搭計程車，卻被載錯地點、索討錢、辱罵甚至動手打人，報警後又被警方冷眼對待，讓她心寒求問「台灣的法律真的好嗎？」事件曝光後掀起熱議，網友怒轟「太誇張」、建議叫車比較安全。而桃園市議員黃瓊慧也出手協助，「司機打人的話真的太誇張！」

一名越南籍女網友在Threads表示，她來台灣工作學習，未料搭乘計程車時被惡意對待，「把我們載錯地方，不停地向我們要錢，還對我們又打又罵了好久！」

原PO也拍下當時車上混亂狀況，手機卻被駕駛打掉，導致畫面一片黑，只能聽到她們一陣尖叫「幫我叫警察！有人打我！幫我叫警察！」事後，原PO拍下車牌畫面，更令她心寒的是，報警後卻遭員警冷處理。

最後，原PO不禁質疑求問，「因為我們可能是外國人...我懷疑台灣的法律真的好嗎？」

文章引發網友熱議，「建議以後叫Uber，台灣小黃很多惡劣的司機」、「台灣的計程車司機素質參差不齊，而且落差很大」、「這一定要幫高調」、「我自己也不搭小黃...也被坑過」、「抱歉讓妳們有這種體驗，不是所有司機都是這樣，以後直接打電話叫車，或是Uber會比較好一些，路上攔的都司機的品質都參差不齊」、「上網叫車有導航跟定位比較有保障，建議用平台叫車」。

對於外國人士被暴力相待，桃園市議員黃瓊慧出手了，留言盼能幫助釐清狀況與討回公道，「請問是不是可以私訊跟我聯繫？有拍到司機的車牌號碼嗎？我來協助妳，司機打人的話真的太誇張」。