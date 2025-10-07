機車男路口車禍！挨罰1千2「深感委屈」　法官打臉：你沒停車

▲男子騎車行經屏東市設有「停」字的路口發生車禍。（圖／翻攝 Google Maps）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子騎車行經屏東市博愛路與蘭州街口，於設有「停」標字的無號誌路口發生車禍，由於未依規定停讓，遭警方舉發並裁罰1,200元與記點1點。陳男不服提起行政訴訟，主張對方超速撞擊、自己僅緩速滑行，要求撤銷罰單。法院勘驗監視器後，認定陳男確未停讓幹道車，判他敗訴。

陳姓男子騎乘機車於去年2月16日近中午，行經屏東市博愛路與蘭州街口時，與另一名李姓男子駕駛之機車發生碰撞。警方調查發現，現場雖為無號誌路口，但蘭州街地面清楚設有「停」字標線，博愛路則標示「慢」字，屬幹、支道劃分明確路段。警方依規舉發陳男「未依規定停讓」違規，監理機關裁罰1,200元並記點1點。

陳男不服處分，主張當時自己自西往東行駛至博愛路口時，對方車速明顯過快、約時速7、80公里，才會將他撞倒；事發後李男多次打電話慰問，甚至幫忙修車，足證對方有過失；自己則確有停車觀察後再緩慢滑行進入路口，並非搶道。陳男認為警方未依要求調閱監視器，逕行開單，深感委屈，因此提起行政訴訟，請求撤銷原裁處。

法院審理勘察監視器影像，畫面顯示案發當時李男沿博愛路快車道由北往南直行，而陳男自蘭州街雙載騎車橫越路口時，並無明顯停等動作，雙方於11時47分38秒發生碰撞，認為陳男確實未依「停」標字規定暫停、讓幹道車先行，違規事實明確。

法院審理指出，「停讓」規範旨在維護行車秩序與路權，駕駛人須待幹道車輛通過、確認安全後方能通行，並非以先進入路口者即擁有優先權。陳男行駛支線道未讓幹線道車先行，為事故主因；至於李男是否有超速情形，並不影響其應負之注意義務，監理單位依規裁罰並無不當，駁回其訴訟。