超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

楊姓男子於去年4月騎機車行經屏東縣萬丹鄉188縣道，因超速超過規定時速40公里以上，遭警方以科學儀器取締開罰，分別處以12,000元罰鍰、吊扣牌照6個月。楊男不服提訴，主張警方測速設點不當、標誌距離不足300公尺並無明顯警示，屬「誤罰」，提出行政訴願；但法院審酌現場照片與取締示意圖後認定，標誌清晰可見、距離符合法規，駁回訴訟。

楊男於113年4月23日下午，騎乘普通重型機車行經188縣道西向15公里處時，因「行車速度超過規定最高時速逾40公里至60公里」遭警方以測速照相取締。警方依《道路交通管理處罰條例》開出兩項罰單，裁處楊男罰鍰新臺幣12,000元，並吊扣車牌6個月。

他不服處分提起行政訴訟，聲稱警方未於測速地點前100至300公尺設置明顯警示標誌，且「警52」測速標誌與測速儀器距離僅221公尺，不符規定。且指該路段為上坡區，標誌設置位置不明，駕駛常因專注路況忽略限速標誌，導致誤觸違規。他更質疑該測速點未列入屏東縣交通隊公告的固定取締地點，且當日未見執勤員警，認為取締程序有瑕疵。

法院審理後查明，該路段「警52」測速取締標誌位於屏188線15.251公里處，測速儀器設於15.03公里處，兩者相距約221公尺，而楊男違規地點位於15公里處，實際距離約251公尺。此距離符合「一般道路應於100至300公尺前設置測速警示」之規定。法官並指出，該警示標誌與速限50公里標誌均豎立於路旁燈桿與橋墩上，圖樣清晰、未被遮蔽，駕駛人應可清楚辨識。

針對楊男主張測速地點未公告、無員警現場執勤部分，法院援引《道交條例》第7條之2規定，指出針對超速行為，只要以經檢定合格的科學儀器取證，並不需事先公布取締地點。警方當日依勤務分配表執行測速勤務，程序並無違法。

法官最後指出，交通標誌之設置屬主管機關裁量權範圍，目的在於維護行車安全，並非可由個人任意挑戰。既然取締標誌符合法定距離與程序，警方裁罰並無不當，駁回訴訟。