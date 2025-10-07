法總理上任27天請辭　馬克宏給48小時談判盼化解政治僵局





▲勒克努在宣布新內閣名單後數小時便宣布內閣總辭，創下法國現代史上最短命內閣紀錄。（圖／路透）

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）在宣布新內閣名單後數小時便宣布內閣總辭，創下法國現代史上最短命內閣紀錄。總統馬克宏（Emmanuel Macron）已指派勒克努與其他政黨進行談判協商，要為當前的政治僵局找到出路。

路透、法廣報導，現階段尚不清楚勒克努的具體任務內容為何，但馬克宏已經給他48小時時限，責成勒克努透過談判協商，確定國家行動綱領和穩定方案。勒克努透過社群平台X說明，應總統要求，他已經同意與政治各方針對國家穩定議題展開最終討論。

勒克努會在當地7日與各政黨開會，「我將在周三（8日）晚間告訴國家元首這是否可行，方便他得出所有必要結論」。如今馬克宏眼前有3大選項，分別是任命新總理、解散國民議會或辭職下台，總統府官員透露，馬克宏已準備好在失敗時「承擔責任」，可能意味著將舉行新的國會選舉。

這場政治風暴源於勒克努新政府甫一成立就面臨抵制，特別是任命前財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）出任國防部長。極右翼「國民聯盟」領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）直言，「這場鬧劇已經持續太久，必須結束」。左翼政黨「不屈法國」的帕諾（Mathilde Panot）則稱，「倒數計時已開始，馬克宏必須下台」。

根據BFM電視台6日的民調數據，有四分之三的法國人認為勒克努辭職是正確決定，近半數受訪者把國家動盪歸咎於馬克宏。相對多數的人認為，解散議會或是馬克宏下台才能打破政治僵局。

勒克努今年9月9日才接受馬克宏任命出任總理一職，他曾經當過國防部長，是馬克宏的親信。但在10月6日這天，他宣布請辭，任期僅27天，是現代法國總理任期最短的一次。