生活 生活焦點

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲許多家庭都有婆媳問題。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

律師劉韋廷表示，一名女子的老公突然走了，什麼都來不及，她抱著三個孩子還在哭，「婆婆就說，錢不能留給我這個外人…婆婆還威脅我，如果不過戶，她就要告我，把財產拿回去。」

劉韋廷在臉書發文，轉述媳婦和婆婆的對話：

婆婆：等一下有空，我們要談談財產的事。

媳婦愣住：什麼財產？

婆婆：妳老公以前繼承的那些地和房子，現在應該都要過戶回來，給你小叔管，反正他會照顧妳們母子。

（媳婦還在發抖）

婆婆又補了一句：我們家的錢，不能給外人。

劉韋廷說，媳婦心想「外人？我抬頭看著婆婆，突然笑了。我嫁進這個家十幾年，從懷孕、坐月子，到照顧公公婆婆生病，哪一天我不是這家的人？怎麼老公一走，我就變外人了？」

當事人問婆婆，「那三個孩子呢？他們也是外人嗎？」婆婆說，「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

劉韋廷表示，媳婦心裡一陣刺痛，原來在婆婆眼裡，「我再怎麼努力，都不算是家人。在她眼裡，我不是媳婦，是『守著他們家錢的女人』。婆婆說，『如果妳不把房子過給小叔，我就告妳，把遺產拿回來』。」

劉韋廷指出，那一晚媳婦整夜沒睡，看著三個熟睡的孩子，只想問「為什麼我老公死了，連我們一家活下去的權利都要被拿走？」

劉韋廷提到，這位太太走進他的律師事務所，整個人神情恍惚，眼眶紅腫，坐下沒多久就低著頭說，「律師，我老公剛走不久。婆婆叫我把老公留下的房子、土地都過戶給小叔，她說小叔會照顧我們母子，但不希望他們家的錢流到外人手上。」

當事人繼續說，「可是…我只是家庭主婦，沒有工作，小孩又都還小。如果我把這些財產都給了小叔，我該怎麼養大三個孩子？」、「婆婆還威脅我，如果不過戶，她就要告我，把財產拿回去，她說我只是外人…」

劉韋廷表示，他靜靜聽著，沒有立刻回答，因為這樣的故事已經聽過太多次；當年結婚時，公婆說「我會把媳婦當女兒對待」，結果兒子一過世，媳婦就成了「外人」。他分享和當事人的對話：

劉韋廷：妳知道嗎？法律上，現在這些財產是妳和妳三個孩子的。婆婆如果真的要告妳，要拿回去機會非常非常小。她只是在用『恐嚇』的方式，逼妳低頭。

當事人：真的嗎？那我不用怕她告我？

劉韋廷：不用，妳現在最該做的事，是保護妳和妳的孩子。

劉韋廷接著告訴當事人幾件事：

1、可以為自己和孩子買保險，先把生活的安全感穩住。

2、把部分財產設立信託，讓孩子在成年前有生活費，不會被誰奪走。

3、可以預立遺囑，可以依《民法》第1193條，指定孩子的監護人。如果有天妳真的不在了，至少還有一個妳信任的人能照顧他們。

劉韋廷提到，當事人聽完後沉默很久，最後說了一句話，「律師，我只是想要把孩子平平安安養大，為什麼會這麼難？」他提到，「我看著她，心裡很酸，因為我知道，她不是在爭遺產，她只是在守護自己的家。我告訴她，『妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山』。」

劉韋廷說，有時候一個女人最勇敢的事，就是在所有人都要她放棄的時候，還能堅持撐下去。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

