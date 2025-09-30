哥姊分不到一毛錢！　她哽咽「遺產全給貓」

▲律師說，當事人沒有婚姻，沒有依靠，只有一間小房子和陪伴的貓。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

律師劉韋廷分享，一名女子堅持要立遺囑，而且要讓哥哥姊姊喪失繼承權，連「特留分」都拿不到。當事人說，「我的遺產寧可給貓，也不要給無情的手足」、「最痛的背叛不是來自陌生人，而是你叫了幾十年的哥哥姊姊。」

劉韋廷在臉書分享這起個案，他轉述當事人和哥哥、姊姊的對話：

[廣告]請繼續往下閱讀...

妹妹顫抖問哥哥：當年爸生病開刀，我一個人跪在醫院門口求醫生，你們人在哪裡？



哥哥冷笑：我在南部工作，難道要我專程跑一趟？



妹妹哭喊：媽跌倒送急診，我一整夜守在走廊，餵飯、換尿布、推輪椅，你們連一通電話都沒有！



姊姊不耐煩：反正妳又沒結婚，時間多，照顧爸媽不是應該的嗎？



妹妹眼淚決堤：我不是應該的！我是爸媽的女兒，你們是什麼？

劉韋廷說，當事人走進他們的律師事務所，堅持要立遺囑，而且要讓哥哥姊姊喪失繼承權，連特留分都拿不到，她把青春奉獻在病床旁，把自己的人生暫停，去成全父母的餘生。

▼許多人都有毛小孩。（示意圖／VCG）

劉韋廷表示，當事人沒有婚姻，沒有依靠，只有一間小房子和陪伴的貓，她以為至少父母走後，哥哥姊姊會給她一點溫情，但現實卻是冷冰冰分爸媽財產，「爸媽微薄的存款，他們分走。爸爸遺留的保險金，他們硬要，也不給媽媽當醫藥費。甚至連爸爸母親的醫療費，都是妹妹自掏腰包負擔。」

劉韋廷指出，於是當事人來到他們律師面前，哽咽著說出心願，「將來我走了，我要把所有的一切，都送給動保團體，照顧陪伴我的貓。至少牠們不會像哥哥姊姊一樣，把我推向孤單與心碎…最痛的背叛不是來自陌生人，而是你叫了幾十年的哥哥姊姊。」

對此，許多網友留言，「特留分跟應繼分真的很需要再改進，看了真令人心痛」、「許多家庭唱不完的悲歌，所以保護自己很重要」、「太讓人心碎了」。

所謂的「應繼分」是指在沒有遺囑的情況下，繼承人依照法律規定應得的遺產比例；而「特留分」是指在有遺囑時，法律為了避免遺產分配不公，而特別為繼承人保留的最低遺產比例。

有網友說，「結果還是被特留分給分走，活得比哥哥姊姊長是最佳解藥。」劉韋廷回應，「依照《民法》1145條讓哥哥姊姊喪失繼承權，就連特留分都拿不到喔。」