生活

法官抓狂猛敲法槌！　律師：現場混亂成一團

▲法官。（圖／視覺中國CFP）

▲法官敲法槌。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

網紅「巴毛律師」陳宇安表示，她只看過一次「法官敲法槌」，因法官問證人，證人堅持講自己的，後來法官抓狂狂敲法槌，現場混亂成一團，「法官一直跟證人說，『妳不要再講了！妳不要再講了！妳再講跟本案都沒有關係』。」

巴毛律師近日拍片提到，她一般很少看到法官拿法槌 ，通常法槌就是法官放在旁邊當裝飾用的，不管什麼時候幾乎都不會用到。

巴毛律師說，她唯一一次看到法官用法槌是在台中地院，「法官問證人，證人是老阿嬤，無法溝通的那種。法官問她A，她永遠答BCDE，然後會講一長串。」

▼巴毛律師提到，一般來說開庭過程中，不管是原告、被告通常都會很守秩序，不太可能會有失控的狀況。（示意圖／VCG）

▲律師，法庭。（圖／視覺中國CFP）

巴毛律師指出，當下法官一直跟證人說，「某某小姐我要問妳的不是這個」，然後證人還是會堅持講她自己的，「到最後法官都抓狂，開始狂敲他的法槌，一直跟證人說，『妳不要再講了！妳不要再講了！妳再講跟本案都沒有關係』。」

巴毛律師說，當下法官和證人都抓狂，現場混亂成一團，證人也不聽法官指揮，「我覺得證人如果再失控一點，法官可能會把法槌丟出去打證人之類的，這是我唯一一次看到法官用法槌。」

巴毛律師提到，不然一般來說開庭過程中，不管是原告、被告通常都會很守秩序，不太可能會有失控的狀況，不是像美劇、韓劇中的法官會一直敲法槌說「肅靜、肅靜」，她幾乎沒看過這種場面。

水槍超人加入！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典半夜匯款」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

法官法槌律師巴毛律師陳宇安

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

