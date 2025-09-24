花蓮堰塞湖釀15死！律師點名「1類人」最好強制撤離：風險極高

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日溢流重創光復鄉，截至目前已造成15人罹難、32人受傷，仍有17人失聯。對於地方政府的撤離作為，律師林智群發文，提出兩點值得檢討之處。

▲光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／記者李毓康攝，下同）

林智群指出，首先是人口掌握問題。縣政府雖掌握戶籍名冊，但實際情況常出現「人在、籍不在」與「籍在、人不在」的落差，例如房客未設籍當地，或子女戶籍仍在家鄉，卻長年旅居外地。若缺乏定期戶口普查，當局難以精準掌握每戶實際居住人口，災時撤離計畫自然打折扣。

其次是避難方式的選擇。他表示，此次縣府共撤離6843人，其中高達5348人屬於「垂直避難」，也就是往二、三樓躲避水患；然而，這種方式對獨居長者風險極高，因為無人協助時，往往來不及上樓，或根本不可能長時間待在高樓層，「像這種情況，應該強制撤離比較好。」

對此，網友們紛紛回應，「鄰里長不知道有沒有做些什麼事」、「萬一水淹到2、3樓高，那垂直避難會很慘」、「萬一是潰堤不是溢流，二三層樓可能也躲不了，縣府真的太輕忽風險性了」。

