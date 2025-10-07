國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國軍第一時間進駐災區救援。近日，一段感人片段在網路上瘋傳，內容是一名當地的小女孩熱情地對著經過的國軍隊伍揮手致意，結果行經官兵不僅擊掌回應，還有一名大兵直接送出帽子，讓大批鄉民直呼太有愛，根本是最佳的國軍形象廣告。

女網友hsiu_0323在Threads貼出影片，分享這段民眾在災區對國軍弟兄致意的溫馨片段。畫面中可見，當時官兵走在光復鄉街道上，有些人手拿鏟子，有些人則向熱情民眾揮手回應，或與站在街邊的小女孩擊掌。

不過，就在隊伍即將遠去時，一名戴著眼鏡的官兵，突然默默拿下頭上的迷彩漁夫帽，並將帽子戴在小女孩頭上，隨後十分瀟灑地轉身離去，讓小女孩當場笑了出來，臉上盡是藏不住的欣喜。

▲國軍天菜帥兵把帽子送給小女孩，隨後瀟灑轉身離去。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲小女孩露出驚喜笑容。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲親友透露，到了隔天，小女孩仍舊很珍惜地戴著帽子。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

這段影片曝光後，許多網友紛紛留言大讚「帥到一個不行」、「這才是軍人榜樣」、「這影片我朋友說她一口氣重播三次」、「國防部快看過來」、「這可以拿去做徵兵廣告了吧」、「真的從靈魂帥到表皮！帥到突破地表直衝天際！」、「一百萬宣傳費也不及這一個瞬間！帥爛」、「給妹妹帽子的阿兵哥表情容貌帥勁，根本軍教片裡金城武等級」。

還有網友大讚「幫妹妹溫柔戴上帽子，代表他對光復災民的不捨憐惜，帥氣的大跨步離開，讓我想起李白俠客行這一句，事了拂衣去，深藏身與名，任務結束，光榮歸於全體國軍」、「很感人，我剛剛傳給軍聞社，希望能放進軍方節目，這次國軍形象大提升」。

▼影片瘋傳後，釣出愛妻回應。（圖／翻攝自Threads，下同）

值得一提的是，一位自稱是當事官兵的妻子也被釣出，並在影片下留言回應：「每天都在脆上海巡一下有沒有自己老公，本來只能從一些影片或照片一角看到，沒想到他給我來了一個大的，而且還是這麼帥的，這些天來每個國軍弟兄都辛苦了！鏟子超人們也辛苦了！一起為光復加油。」

該名女網友透露，老公告訴她「單純覺得妹妹會喜歡就給她了」，還說「家園由我們來守護」，真的是讓她覺得打從心底覺得「帥爛」。她指出，老公這批隊伍前幾天都在清理光復商工地下室，隨後又協助清理佛祖街，「每天都是魔王中的大魔王關卡」。

為此，她也曬出對話截圖，從中可見老公自豪貼出國軍弟兄將地下室清理乾淨的照片，希望大家可以鼓勵辛苦的國軍弟兄們。