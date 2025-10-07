　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國軍第一時間進駐災區救援。近日，一段感人片段在網路上瘋傳，內容是一名當地的小女孩熱情地對著經過的國軍隊伍揮手致意，結果行經官兵不僅擊掌回應，還有一名大兵直接送出帽子，讓大批鄉民直呼太有愛，根本是最佳的國軍形象廣告。

女網友hsiu_0323在Threads貼出影片，分享這段民眾在災區對國軍弟兄致意的溫馨片段。畫面中可見，當時官兵走在光復鄉街道上，有些人手拿鏟子，有些人則向熱情民眾揮手回應，或與站在街邊的小女孩擊掌。

不過，就在隊伍即將遠去時，一名戴著眼鏡的官兵，突然默默拿下頭上的迷彩漁夫帽，並將帽子戴在小女孩頭上，隨後十分瀟灑地轉身離去，讓小女孩當場笑了出來，臉上盡是藏不住的欣喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國軍天菜「帽子送小女孩」感人片瘋傳　千人狂按重播讚帥炸天。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲國軍天菜帥兵把帽子送給小女孩，隨後瀟灑轉身離去。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲▼國軍天菜「帽子送小女孩」感人片瘋傳　千人狂按重播讚帥炸天。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲小女孩露出驚喜笑容。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲▼國軍天菜「帽子送小女孩」感人片瘋傳　千人狂按重播讚帥炸天。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲親友透露，到了隔天，小女孩仍舊很珍惜地戴著帽子。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

這段影片曝光後，許多網友紛紛留言大讚「帥到一個不行」、「這才是軍人榜樣」、「這影片我朋友說她一口氣重播三次」、「國防部快看過來」、「這可以拿去做徵兵廣告了吧」、「真的從靈魂帥到表皮！帥到突破地表直衝天際！」、「一百萬宣傳費也不及這一個瞬間！帥爛」、「給妹妹帽子的阿兵哥表情容貌帥勁，根本軍教片裡金城武等級」。

還有網友大讚「幫妹妹溫柔戴上帽子，代表他對光復災民的不捨憐惜，帥氣的大跨步離開，讓我想起李白俠客行這一句，事了拂衣去，深藏身與名，任務結束，光榮歸於全體國軍」、「很感人，我剛剛傳給軍聞社，希望能放進軍方節目，這次國軍形象大提升」。

▼影片瘋傳後，釣出愛妻回應。（圖／翻攝自Threads，下同）

▲▼國軍天菜「帽子送小女孩」感人片瘋傳　千人狂按重播讚帥炸天。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

值得一提的是，一位自稱是當事官兵的妻子也被釣出，並在影片下留言回應：「每天都在脆上海巡一下有沒有自己老公，本來只能從一些影片或照片一角看到，沒想到他給我來了一個大的，而且還是這麼帥的，這些天來每個國軍弟兄都辛苦了！鏟子超人們也辛苦了！一起為光復加油。」

該名女網友透露，老公告訴她「單純覺得妹妹會喜歡就給她了」，還說「家園由我們來守護」，真的是讓她覺得打從心底覺得「帥爛」。她指出，老公這批隊伍前幾天都在清理光復商工地下室，隨後又協助清理佛祖街，「每天都是魔王中的大魔王關卡」。

為此，她也曬出對話截圖，從中可見老公自豪貼出國軍弟兄將地下室清理乾淨的照片，希望大家可以鼓勵辛苦的國軍弟兄們。

▲▼國軍天菜「帽子送小女孩」感人片瘋傳　千人狂按重播讚帥炸天。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股衝破2萬7！　台積電漲翻
可能還有新颱風　預估路徑曝
快訊／直播嗆「斬首賴清德」！　館長被列他字案調查
踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣
快訊／黃子佼又出事！開車擦撞婦人後離開　未等警到場涉肇逃
國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因
詹皇要退休了？　預告今深夜宣布「重磅決定」
特斯拉新車預告10月發表！　台灣導入機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能還有新颱風　預估路徑曝

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因

「劉文聰」花蓮救災！　不送番仔火改發綠豆湯致敬鏟子超人

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放E級肉體

「中文怪物」水母哥自爆憂鬱症：險跳海　感謝酷拯救他

南珉貞、李晧禎被「渣男」劈腿！　抓猴現場曝光

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

可能還有新颱風　預估路徑曝

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因

「劉文聰」花蓮救災！　不送番仔火改發綠豆湯致敬鏟子超人

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放E級肉體

「中文怪物」水母哥自爆憂鬱症：險跳海　感謝酷拯救他

南珉貞、李晧禎被「渣男」劈腿！　抓猴現場曝光

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

快訊／台積電刷天價！漲30元至1430　台股漲364點衝27125新高

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

雙人跳傘教練墜亡！　學員「卡15m樹頂」苦撐數小時

ChatGPT開始會「用App」了！Canva、Spotify都能在對話中直接用

可能還有新颱風　預估路徑曝

緊急取消2海外場！鹿晗疑身體不適　「承諾退票和補償」粉絲不捨

高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

快訊／直播嗆「斬首賴清德」！館長慘了　新北檢收案指揮列他字案

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

【現場畫面曝】華新科技清晨火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃　

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

零日攻擊最終回　劇情讓他驚：軍事奇蹟

雞蛋「2行編碼」有秘密！　尾數是C千萬別買

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

館長嗆斬首賴清德　律師曝已涉犯2罪

中秋過後三生肖運勢爆棚！

中壢萬人封街烤肉來了　人潮盛況超震撼

花蓮受災屋主緊盯怪手　泥堆中挖「女兒的愛」

「哈隆」周三將大幅度北轉　連3日降雨機率增

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

更多熱門

相關新聞

周子瑜、葉舒華心繫花蓮「捐巨款」

周子瑜、葉舒華心繫花蓮「捐巨款」

花蓮光復鄉遭受洪災重創，全台志工及善心人士紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤泥，連日來也不斷有名人加入行列。陶晶瑩先前才透露舒華跟周子瑜透過她要捐款，更表示捐款金額不是小數字，在廣播節目《陶色新聞》又提到此事，「她們真的都很可愛，分別都跟我聯絡，也是一份對台灣的愛跟關心。」

吳鳳離開光復見感人畫面！鄉民列隊致謝「紙張藏暖心」

吳鳳離開光復見感人畫面！鄉民列隊致謝「紙張藏暖心」

「鏟子超人」回家了！車站送暖人潮曝

「鏟子超人」回家了！車站送暖人潮曝

禮儀超人團隊前進災區　捐百萬骨灰罈助罹難者家屬

禮儀超人團隊前進災區　捐百萬骨灰罈助罹難者家屬

花蓮縣府宣布：明起光復鄉公部門上班

花蓮縣府宣布：明起光復鄉公部門上班

關鍵字：

花蓮馬太鞍國軍光復鄉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

陳詩媛懷孕當天錄吳姍儒節目

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面