難忘中秋！鏟子超人收假回家　車站外月餅、刮痧、拔罐暖送英雄

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，上萬名「鏟子超人」在中秋連假期間，犧牲假期湧入清理。隨著3天連假進入尾聲，今（6）日志工們陸陸續續返家，為表達對志工們的感謝，在光復車站外，許多善心人士特地帶來月餅、蛋黃酥等，祝福超人們中秋快樂，平安返家，也有志工提供刮痧按摩，減緩超人們身體的不適。

▲中秋收假日「鏟子超人」回家了。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼中秋收假日，志工傍晚陸續抵達車站，清洗雨鞋準備返家，車站外也現送暖人潮。（圖／記者陳宏瑞攝）

今天是中秋節收假日，湧入光復車站的志工人潮明顯比起前幾日少了很多，根據統計，截至今日下午4點，光復車站的出站人數為12552人，進站人數為5468人。

台鐵花蓮運務段副段長吳佳陽說，過去幾天志工回程尖峰大約落在下午3點到晚上7點，不過，今日上午起，陸陸續續有志工提早搭車北返或南下，分散在各個時段返家。

▲何小姐在車站外，免費幫「鏟子超人」刮痧、拔罐，舒緩志工們身體不適。（圖／記者陳宏瑞攝）

來自竹南的何小姐今天特地在光復車站外擺攤，免費替準備返家的志工刮痧、拔罐。她說，她前幾天是當「鏟子超人」，但自己挖得太慢，才想說不如回歸專業，來幫忙志工們刮痧、拔罐。

她觀察到，不少志工賣命到有中暑狀況，身上都是熱氣、濕氣悶著，在返家前幫他們刮一下，可以大大減緩身體不適，有力氣返回工作崗位。被按的志工則直呼，「今天工作到脖子很痛，還好被按完就輕鬆很多了！」

▲▼答謝「鏟子超人」，車站現送暖人潮，送上應景月餅謝英雄。（圖／記者陳宏瑞攝）

為了表達對志工們的感謝，車站外也有許多商家、攤販在發放煎餅、三明治，更有應景的月餅、蛋黃酥，祝福超人們「中秋節快樂」，讓犧牲假期的志工們都能帶著滿滿回憶回家。

▲▼「鏟子超人」告別光復，陸續搭上列車返家。（圖／記者陳宏瑞攝）