▲花蓮縣府宣布：明起光復鄉公部門恢復上班，協助鄉親辦理公務。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災重創進入災後第14天，在大批「鏟子超人」湧入及國軍進駐的協助下，市區街道及受災學校已陸續復原，花蓮縣政府也宣布，明（7）日起，光復鄉各公務部門恢復上班，學校恢復上課，以利鄉親辦理各項公務事務。

在連日大批志工及國軍進駐下，光復鄉災區復原進度順利，主要幹道及2所受災學校都已陸續清除完畢。花蓮縣政府召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會時，也宣布明（7）日光復鄉公部門上班、學校正常上課。

因應復課調整交通管制，考量193線大型車輛日趨減少，以及鳳林地區五所國小以及兩所國中的復課，為縮短鄉親通勤、通學的便利，減少管制上的不便，原本線道193管制時段，7時到20時，從明（7）日開始調整為7時到16時。

▲大進國小災後成為災民收容中心，今起志工、物資撤出校園，明天正式復課。（圖／記者賴文萱攝）

另外，針對學生復課加強校園治安維護，同時災區物資站、收容中心及空屋，花蓮縣警察局已編組警力，劃分四個巡邏區，由派出所與偵查隊共同巡邏。每晚20時至翌日6時編組警力防竊巡邏，呼籲民眾發現可疑人士請立即撥打110，共同守護災區安全。

至於市區交管的部分，由於目前重點的區域仍在佛祖街，呼籲鄉親以及所有用路人務必配合交管同仁的指揮，確保救災工作均能順利的完成。 根據統計，災害至今人員死亡人數18人、失聯人數6人，收容人數為429人，其中，大進國小177人、大全鄉立托兒所52人、虎爺溫泉會館169人、蜜滋賀溫泉會館29人、秀山園溫泉會館2人。

衛生局感謝所有的志工朋友及鄉親，並提醒在清理家園時，如果身上有傷口要加強傷口防護，因為在風災或水災發生時，淤泥及排水溝裡容易有病原菌，再一次提醒，要穿長靴還有戴手套。