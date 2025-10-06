禮儀超人團隊前進光復災區　慨捐百萬骨灰罈助罹難者家屬

▲光復鄉罹難者追思典禮。（圖／張家銘提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

花蓮光復鄉近期湧入數萬名「鏟子超人」協助救災，台中市公益組織「台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會」也進入後山，協助遇難者家屬處理後事，並親送捐贈10個總價值100萬的高品質骨灰罈，化身「禮儀超人」，希望盡棉薄之力、撫慰災民受創的心靈。

台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會會址在位於台中市潭子區，協會理事長林上棋指出，他與友人成立該公益組織，除自己掏腰包捐贈，還能為弱勢喪家進行骨罐品質把關，不流於隨便、維護往生者尊嚴，在新冠肺炎疫情期間就曾捐贈200個骨灰罈給染疫病世的弱勢家庭，這次在花蓮縣葬儀商業同業公會協助下，再次捐贈10個骨灰罈。

▲▼花蓮光復鄉災區如戰場。

林上棋表示，本批骨罐委由台中市謝謝生命事業公司禮儀師陳示篁運送，他分別從蘇花公路、合歡山公路翻山越嶺進入花蓮兩次，第一次向花蓮縣葬儀商業同業公會表明該協會想捐贈骨灰罈的意願，並將遇難者死亡證明書帶回，第二次把刻骨罐送進災區；其中有9個各印有100「福」字，並採高階西方琉璃工藝技術的脫蠟琉璃材質，加上防潮防震處理，比較適合存放，另1個因1名遇難者出自基督教家庭，應家屬需求而選擇白玉材質，陳示篁也主動承接該戶的禮儀服務，且全程免費。

▲花蓮禮儀商業同業公會協助「台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會」賑災。

除了陳示篁，林上棋也感謝很多善心人士提供協助，包括協會成員暨埔里鎮寶大飯店董事長秘書張家銘；張家銘說，馬太鞍溪堰塞湖釀災時人雖在新加坡，但馬上與林上棋通電話、協助捐贈事宜，讓原本1座骨罐的額度增加到10座，他強調該飯店除致力觀光推動，也藉由本次賑災行動朝聯合國「2030永續發展目標」17個項目發展，並記取天災教訓強化防災救災功能，進而重視愛護環境。