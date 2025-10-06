　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

禮儀超人團隊前進光復災區　慨捐百萬骨灰罈助罹難者家屬

▲光復鄉罹難者追思典禮。（圖／張家銘提供）

▲光復鄉罹難者追思典禮。（圖／張家銘提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

花蓮光復鄉近期湧入數萬名「鏟子超人」協助救災，台中市公益組織「台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會」也進入後山，協助遇難者家屬處理後事，並親送捐贈10個總價值100萬的高品質骨灰罈，化身「禮儀超人」，希望盡棉薄之力、撫慰災民受創的心靈。

台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會會址在位於台中市潭子區，協會理事長林上棋指出，他與友人成立該公益組織，除自己掏腰包捐贈，還能為弱勢喪家進行骨罐品質把關，不流於隨便、維護往生者尊嚴，在新冠肺炎疫情期間就曾捐贈200個骨灰罈給染疫病世的弱勢家庭，這次在花蓮縣葬儀商業同業公會協助下，再次捐贈10個骨灰罈。

▲▼花蓮光復鄉災區如戰場。（圖／張家銘提供）

▲▼花蓮光復鄉災區如戰場。

▲台中公益組織與變身「禮儀超人」，協助花蓮光復家屬。（圖／張家銘提供）

林上棋表示，本批骨罐委由台中市謝謝生命事業公司禮儀師陳示篁運送，他分別從蘇花公路、合歡山公路翻山越嶺進入花蓮兩次，第一次向花蓮縣葬儀商業同業公會表明該協會想捐贈骨灰罈的意願，並將遇難者死亡證明書帶回，第二次把刻骨罐送進災區；其中有9個各印有100「福」字，並採高階西方琉璃工藝技術的脫蠟琉璃材質，加上防潮防震處理，比較適合存放，另1個因1名遇難者出自基督教家庭，應家屬需求而選擇白玉材質，陳示篁也主動承接該戶的禮儀服務，且全程免費。

▲花蓮禮儀商業同業公會協助台中市公益組織賑災。（圖／張家銘提供）

▲花蓮禮儀商業同業公會協助「台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會」賑災。

除了陳示篁，林上棋也感謝很多善心人士提供協助，包括協會成員暨埔里鎮寶大飯店董事長秘書張家銘；張家銘說，馬太鞍溪堰塞湖釀災時人雖在新加坡，但馬上與林上棋通電話、協助捐贈事宜，讓原本1座骨罐的額度增加到10座，他強調該飯店除致力觀光推動，也藉由本次賑災行動朝聯合國「2030永續發展目標」17個項目發展，並記取天災教訓強化防災救災功能，進而重視愛護環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯　太囂張慘了
快訊／諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮
日本神級樂團宣布來台攻蛋！日期曝光
啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢！　遭法院判刑
驚悚！陸女駕駛被「甩到空中」　SUV失控側翻影像曝光
泰國確定開徵旅遊稅！　新制4個月內上路
「貝兒絲樂園」全台熄燈！業者終於現身了　退費方法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢！帳戶給詐團還幫轉99.2萬　遭法院判刑

禮儀超人團隊前進光復災區　慨捐百萬骨灰罈助罹難者家屬

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯　太囂張挨告了

快訊／苗栗台3線男騎士過彎失控　連人帶車衝墜6m深邊坡

快訊／找到了！永安漁港戲水遭浪捲失蹤　海巡尋獲越籍男遺體　

喪屍開車上路大腦關機！車停路口昏迷　警關懷意外發現真相送辦

花蓮縣府宣布：明起光復鄉公部門恢復上班　協助鄉親辦理公務

安全帽沒扣露餡！男新北偷機車騎到花蓮　經過災區「順手領物資」

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢！帳戶給詐團還幫轉99.2萬　遭法院判刑

禮儀超人團隊前進光復災區　慨捐百萬骨灰罈助罹難者家屬

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯　太囂張挨告了

快訊／苗栗台3線男騎士過彎失控　連人帶車衝墜6m深邊坡

快訊／找到了！永安漁港戲水遭浪捲失蹤　海巡尋獲越籍男遺體　

喪屍開車上路大腦關機！車停路口昏迷　警關懷意外發現真相送辦

花蓮縣府宣布：明起光復鄉公部門恢復上班　協助鄉親辦理公務

安全帽沒扣露餡！男新北偷機車騎到花蓮　經過災區「順手領物資」

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

超商史上最貴商品！「160萬台幣威士忌」賣出去了　母公司也嚇到

強化愛國教育　近3年有20多萬港生到大陸交流

醫藥物流公司涉紅惹議　疾管署：僅少量流感疫苗、卡介苗委託配送

今晚「中部以北」最適合賞月　明天起4地水氣增

國1安定段連環車禍兩起追撞接連發生！　8車肇事3人送醫

快訊／諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

高市早苗若上台　學者指可能觸中國3大紅線

于朦朧招魂法會倒數　孫德榮「突吐不停」奔急診：相信他有話要說

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法：差北市府點頭

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢！帳戶給詐團還幫轉99.2萬　遭法院判刑

【不滿大叔烤肉唱歌】19歲男竟揮開山刀傷人

社會熱門新聞

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

佳德PO文「整箱鳳梨被搬走」　松山警方回應了

台南無照猴過彎狂飆撞死好友　驚悚畫面曝光

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

即／中秋傳悲劇！台南61歲大樓墜落當場死亡

黃金葛汁摻水壺毒害男同學　3女童和家長被求償101萬

更多熱門

相關新聞

花蓮縣府宣布：明起光復鄉公部門上班

花蓮縣府宣布：明起光復鄉公部門上班

花蓮光復鄉遭洪災重創進入災後第14天，在大批「鏟子超人」湧入及國軍進駐的協助下，市區街道及受災學校已陸續復原，花蓮縣政府也宣布，明（7）日起，光復鄉各公務部門恢復上班，學校恢復上課，以利鄉親辦理各項公務事務。

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

光復下水道沒堵？傅崐萁辦公室秀圖反擊　稱：重做是轉述政委建議

光復下水道沒堵？傅崐萁辦公室秀圖反擊　稱：重做是轉述政委建議

她批藍營消費花蓮災情冷血　鏟子超人也難逃

她批藍營消費花蓮災情冷血　鏟子超人也難逃

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

關鍵字：

樺加沙颱風花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖光復鄉賑災禮儀公益骨罐

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面