國際

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

▲▼巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。（圖／路透社）

▲巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

巴西政府今日宣布，總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與美國總統川普（Donald Trump）進行了一場長達30分鐘的電話交談，探討貿易合作和經濟議題。魯拉提出取消對巴西商品徵收40%關稅的請求，並希望美方解除對巴西地方官員的限制措施。雙方通話氛圍友好，並同意近期安排面對面會談。

根據巴西政府的聲明，魯拉向川普建議在即將於馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間會面，並表示他願意親自前往美國進行訪問。川普則在社群媒體上分享了對這次通話的看法，稱雙方談話氣氛「非常好」，並透露主要討論了兩國經濟與貿易合作的相關議題。

川普進一步表示，雙方計畫在不久的將來進行更深入的討論，預期在巴西與美國兩地展開面對面的交流。巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）在巴西利亞告訴媒體，這次通話具有「正面」意義；而副總統傑奧克明（Geraldo Alckmin）則補充，雙方談判的氣氛「優於預期」，對未來合作抱持樂觀態度。

這場高層對話展現了兩國在經濟領域上的互動新契機。巴西方面希望藉由此次談判，為本國商業發展減輕壓力，而美國則可能期待深化雙邊貿易合作。未來的面對面會談或許能為巴美關係注入新的活力，值得外界密切關注。

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝
大谷翔平將再登板先發！　羅伯斯親口證實1條件
快訊／上班注意！　國1追撞翻車塞爆
AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積

