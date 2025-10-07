高市早苗有望成日相　日媒：川普擬10月底訪日會談

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

日本自民黨新任總裁高市早苗（Sanae Takaichi）成功贏得黨內選舉，預計在10月15日的臨時國會首相指名選舉中正式接任首相，成為日本歷史上首位女性首相。消息指出，高市早苗有望在美國總統川普（Donald Trump）10月底訪日之際，首次以新日相身份出席日美領袖會談。

高市早苗於10月4日贏得自民黨總裁選舉，成為這個創黨70年的政黨首位女性領袖，締造歷史性里程碑。在多方期待下，她的首相之路幾乎已成定局。臨時國會將於10月15日進行首相指名選舉，高市早苗被選為首相幾乎毫無懸念，這也讓她成為日本第一位女性首相，備受外界矚目。

根據共同社報導，美日雙方正協調川普於10月27日至29日訪日的行程。28日的日美領袖會談將聚焦地區安全議題，包括中國在海洋活動上的擴張以及北韓核子與飛彈問題。高市早苗可能藉此機會向川普提出合作請求，共同推動解決北韓綁架日本公民的問題，彰顯她在國際事務上的積極態度。

川普的訪日行程安排緊湊，27日已基本敲定與日皇德仁會面，而28日則將前往美國海軍橫須賀基地發表演講，向駐日美軍官兵致詞。這是川普繼2019年6月出席大阪G20峰會後再度訪日，也為日美關係的深化提供了新契機。高市早苗能否借此機會展現領導能力，將備受關注。