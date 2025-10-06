小泉輸給高市早苗「仍有望入閣」！　日本將迎史上最多女內閣

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨新任總裁高市早苗已開始組織內閣人事布局，5日確定延攬前防衛大臣木原稔任官房長官，以及共同角逐黨魁之位的前幹事長茂木敏充出任外務大臣，同樣參選自民黨大選的小泉進次郎與小林鷹之也有望入閣。此外，高市也透露，將邀請前首相麻生太郎擔任自民黨副總裁，展現團結各派系的企圖心。

根據《富士新聞網》報導，高市早苗正計畫打造「史上最多女性」的內閣與黨部人事組合，藉此展現政治革新形象。知情人士指出，高市私下向幕僚表示，「想要做出讓外界驚艷的人事安排」，顯示她意圖透過大膽用人策略來凸顯與前任的差異。

在黨務人事方面，高市已決定將任用女性議員出任政調會長與選舉對策委員長等2大重要職位。內閣部分，她計畫延攬5名以上女性閣員，超越安倍晉三執政時期創下的紀錄。據了解，曾支持小泉進次郎的前外務大臣上川陽子，以及力挺高市的前少子化擔當大臣有村治子，都已浮上檯面成為熱門人選。

對於自民黨大選期間的競爭對手，高市也展現高度包容性。小泉進次郎雖然不會續任農林水產大臣，但將獲得其他重要內閣職位；前經濟安保大臣小林鷹之則可能進入核心內閣幕僚行列。此外，官房長官林芳正有望在新體制中獲得要職安排，前幹事長茂木敏充則確認將擔任外務大臣。

在組閣進度上，高市早苗目前仍在東京都內的議員宿舍密集進行人事協商。由於涉及複雜的派系平衡與政治考量，原訂15日召開的臨時國會可能面臨延期壓力。

另一方面，因為由自民黨與公明黨組成的執政聯盟目前並未在國會取得過半席次，因此高市將面對組建聯合政權的關鍵議題。高市預計將以國民民主黨為核心，展開合作協商，但同時承認「需要相當時間進行談判」，這也代表，原本預計15日將舉行的臨時國會可能延期。